Kartalkaya faciasında ölenler için Bolu'dan Ankara'ya yürüyecek: Bakanlık yetkilileri yargılansın

Kartalkaya faciasında üç yakınını yitiren Oktay Akişli, yangınla ilgili kamu görevlilerinin yargılanması talebiyle Bolu'dan Ankara'ya yürüyeceğini açıkladı. Bakanlık yetkilileri hakkında henüz dava açılmamasını eleştiren Akişli, "78 can için yürüyeceğiz. Bir an önce dava açılsın" dedi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 34'ü çocuk 78 kişi yaşamını yitirirken 133 kişi de yaralandı. Kartalkaya yangınına ilişkin ana dava açılmış olsa da mağdur aileler, olaydan yalnızca 36 gün önce Grand Kartal Oteli'ni denetleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri hakkında da ceza davası açılmasını istiyor.

Danıştay 1. Dairesi'nin soruşturma izni sonrası Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında bakanlık yöneticileri ve başkontrolörlerin de bulunduğu kamu görevlileri hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla soruşturma yürütüyor. Şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken, henüz iddianame hazırlanmadı.

Soruşturmanın odağında, 16 Aralık 2024 tarihli denetimde otelde yangın güvenliğine ilişkin ciddi bir eksikliğin tespit edilmemesi yer alıyor. Bilirkişi raporunda yangın alarm ve algılama sistemlerinin çalışmadığı belirtilmesine rağmen denetim raporunda yalnızca odalarda duman dedektörü bulunduğu ifade edildi. Savcılık, denetçilerin eksiklikleri neden belirleyemediğini sorgularken, şüpheli kamu görevlileri yangın güvenliği denetiminin kendi görev alanlarında olmadığını savundu. Buna karşın mağdur aileler, turizm işletme belgesini veren ve oteli denetleyen Bakanlığın ihmali bulunduğunu belirterek kamu davasının bir an önce açılmasını talep ediyor.

ANKARA'YA YÜRÜYECEK

Kartalkaya yangınında annesi, ağabeyi ve yeğenini kaybeden Oktay Akişli, Bakanlık yetkililerinin yargılanması talebiyle Ankara'ya yürüyecek. Bolu'dan başlayacak yürüyüşün 20 Temmuz'da Ankara'da tamamlanması hedefleniyor.

DW Türkçe’ye konuşan Oktay Akişli, "Bizim sloganımız 'yarım kalan adalet, adalet değildir'” dedi.

"BİR AN ÖNCE DAVA AÇILSIN"

Gülçin Akişli, ağabeyi Şenol Akişli ve 11 yaşındaki yeğeni Mina Akişli'yi kaybeden Oktay Akişli şunları şöyledi:

"Çalışma Bakanlığı yönünden de bir gelişme yok. Birinci derecede sorumluluğu bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla ilgili hiçbir şey yapılmadı. Bu kişiler hâlâ görevlerinin başında. Delilleri karartıyor olabilirler. Süreç sağlıklı ilerlemiyor. 78 can gitti. Üstünü kapatmaya, unutturmaya dönük bir süreç yaşanıyor. Biz buna karşı çıkıyoruz. 78 can için yürüyeceğiz. Bir an önce dava açılsın."