Kartalkaya otel yangını davasında cezalar onandı: 3 sanığın ev hapsi kaldırıldı

Sakarya Bölge İdare Mahkemesi, Kartalkaya Grand Kartal Oteli'nde 78 kişinin öldüğü yangın davasında yerel mahkemenin verdiği cezaları onadı.

İstinaf mahkemesi, sertifikasyon şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin ve LPG bakım görevlisi Doğan Aydın'ın ev hapsinin kaldırılmasına ve bu üç sanığa yurtdışı çıkış yasağı getirilmesine karar verdi.

Birgün gazetesi'nin haberine göre, istinafın onama kararının ardından dava dosyası nihai sonuç için Yargıtay’a gönderilecek.

MÜEBBET HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMIŞLARDI

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Ocak 2025'te meydana gelen ve 34’ü çocuk olmak üzere 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin ise yaralandığı Grand Kartal Oteli yangınına ilişkin davada kararını vermişti. Toplam 32 sanığın yargılandığı davada mahkeme, sanıklardan 11'ine müebbet hapis cezası hükmetmişti.

Mahkeme; otel sahibi Halit Ergül, eşi Emine Mümteza Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, damadı ve aynı zamanda otel genel müdürü olan Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel'in müdürü Ahmet Demir ile muhasebe müdürü Kadir Özdemir'i mahkum etmişti.

Aynı davada; Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, itfaiye müdür vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar da aynı kapsamda yargılanmıştı.

Söz konusu 11 sanığın her biri, hayatını kaybeden 34 çocuğa karşı "olası kastla öldürme" suçunu işledikleri gerekçesiyle 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ayrıca yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44'er kez "olası kastla öldürme" suçundan 24 yıl 11'er ay hapis cezası verilen 11 sanık, "olası kastla birden fazla kişiyle nitelikli mala zarar verme" suçundan 3 yıl 12'şer ay hapis cezası almıştı.

Mahkeme heyeti, 11 sanığa "olası kastla neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "olası kastla beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "olası kastla yaralama", "olası kastla beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yaralama", "olası kastla basit yaralama", "olası kastla kadına karşı basit yaralama", "olası kastla beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama", "olası kastla beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kadına (kız çocuk) karşı basit yaralama" suçlarından hapis cezası da vermişti.