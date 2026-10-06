Kardeş 2 işçi iskeleden düştü: 1 ölü 1 yaralı

Olay, gündüz saatlerinde Tarsus ilçesi Bağlar Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Yabancı uyruklu işçiler Serdar Hamad ve ağabeyi Delil Hamad, 5 katlı bina inşaatının sıvasını yaptıkları sırada henüz bilinmeyen nedenle iskeleden düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİ KARDEŞ 5 KATLI İNŞAATTA İSKELEDEN DÜŞTÜ

Olay, gündüz saatlerinde Tarsus ilçesi Bağlar Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Yabancı uyruklu işçiler Serdar Hamad ve ağabeyi Delil Hamad, 5 katlı bina inşaatının sıvasını yaptıkları sırada henüz bilinmeyen nedenle iskeleden düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SERDAR HAMAD KURTARILAMADI, AĞABEYİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Serdar Hamad, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağabey Delil Hamad'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Serdar Hamad'ın cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. İnşaat alanında yürütülen soruşturma kapsamında iskeleden düşme nedeninin belirlenmesi için çalışma yürütülüyor.

DHA