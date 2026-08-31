Karaköy'de skandal olay: Kanadalı turisti dolandırıp bıçakladılar

Beyoğlu Karaköy'de saat 00.00 sıralarında meydana gelen olayda, Kanada'dan İstanbul'a gelen 28 yaşındaki Alex Soliman, 34 TAE 35 plakalı taksiye bindi. Turist, taksi şoförü ile kendilerini "Eleanor" ve "Aisha" olarak tanıtan iki kadının aracın kapılarını kilitleyerek 6 bin 500 lirasını gasbettiğini öne sürdü. Şoförün taksimetreyi açmadığını belirten turist, POS cihazından banka kartıyla zorla 3 bin 375 liralık işlem yapıldığını iddia etti.

BIÇAKLI SALDIRI İDDİASI

Turist, parasının alınmasına itiraz ederek şüphelilerin kaçmasını engellemeye çalıştı. Bunun üzerine kadınlardan biri, iddiaya göre taksinin içinde çıkardığı bıçakla turistin kollarını yaraladı. Şoförün saldırıya müdahale etmediği, aracı hareket ettirerek iki kadınla birlikte bölgeden uzaklaştığı öne sürüldü.

HASTANEDE DARP RAPORU ALDI

Olayın ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Alex Soliman, saat 01.09'da muayene edildi. Adli vaka kapsamında düzenlenen geçici doktor raporunda, turistin sağ ön kolunda yaklaşık 10 santimetrelik, sol bileğinde ise 2 santimetrelik dikiş gerektirmeyen çizikler bulunduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

BANKA İTİRAZI VE ŞİKAYET

Turist, sosyal medya hesabından POS cihazı üzerinden 3 bin 375 liralık işlem yapıldığına ilişkin kayıtları paylaştı. Çip ve şifre kullanılarak gerçekleştirilen işlemle ilgili bankaya itiraz edildiği ve başvurunun incelemeye alındığı belirtildi. Doktor raporu, banka belgesi, görüntüler ve şüphelilere ait fotoğrafları sosyal medyada paylaşan turistin olayla ilgili şikâyetçi olacağı öğrenildi.

(DHA)