Karaköy'de dayak yiyen Kanadalı turist 'masaj hizmeti' için kadınları çağırmış

Karaköy’de Kanada’da yaşayan 29 yaşındaki Mısır vatandaşı turist Abdelrahman Soliman, taksi şoförü ile birlikte hareket ettiğini öne sürdüğü 2 kadın tarafından gasbedildiğini iddia etti. Soliman’ın internet üzerinden 8 bin lira karşılığında masaj hizmeti almak üzere bir kadınla anlaştığı belirlendi. Soliman’ın kadını Beyoğlu’ndaki bir işletmeye çağırdığı, buraya 2 kadının geldiği ve 16 bin lira talep edilmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktığı tespit edildi.

Olay, 29 Ağustos’u 30 Ağustos’a bağlayan gece saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Hacımimi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kanada’dan İstanbul’a gelen Mısır vatandaşı Abdelrahman Soliman, taksiye bindi.

Turist, taksi şoförü ile kendilerini ‘Eleanor’ ve ‘Aisha’ olarak tanıtan 2 kadının aracın kapılarını kilitleyerek 6 bin 500 lirasını gasbettiğini öne sürdü. Şoförün taksimetreyi açmadığını belirten Soliman, POS cihazından banka kartıyla zorla 3 bin 375 liralık işlem yapıldığını iddia etti.

İTİRAZ EDİNCE ÇAKIYLA SALDIRDI İDDİASI

Soliman, parasının alınmasına itiraz ederek şüphelilerin kaçmasını engellemeye çalıştı. Bunun üzerine kadınlardan biri, iddiaya göre taksinin içinde çıkardığı çakıyla turistin kollarını yaraladı. Şoförün saldırıya müdahale etmediği, aracı hareket ettirerek 2 kadınla birlikte bölgeden uzaklaştığı öne sürüldü. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

8 BİN LİRA KARŞILIĞINDA MASAJ HİZMETİNE ANLAŞMIŞ

Yapılan araştırma ve incelemelerde, Soliman’ın internet üzerinden 8 bin lira karşılığında masaj hizmeti almak üzere bir kadınla anlaştığı belirlendi. Soliman’ın kadını Beyoğlu’ndaki bir işletmeye çağırdığı, buraya 2 kadının geldiği ve 16 bin lira talep edilmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktığı tespit edildi. Kalan ücret kapsamında ticari taksiye ait POS cihazından 3 bin 500 lira çekildiği, kadınların ayrılmak istediği sırada çıkan arbedede Soliman’ın sivri bir aletle çizik şeklinde yaralandığı belirtildi.

TURİST DARP RAPORU ALDI

Olayın ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran Abdelrahman Soliman, saat 01.09’da muayene edildi. Adli vaka kapsamında düzenlenen geçici doktor raporunda, turistin sağ ön kolunda yaklaşık 10 santimetrelik, sol bileğinde ise 2 santimetrelik dikiş gerektirmeyen çizikler bulunduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Turist, sosyal medya hesabından POS cihazı üzerinden 3 bin 375 liralık işlem yapıldığına ilişkin kayıtları paylaştı. Çip ve şifre kullanılarak gerçekleştirilen işlemle ilgili bankaya itiraz edildiği ve başvurunun incelemeye alındığı belirtildi.

Doktor raporu, banka belgesi, görüntüler ve şüphelilere ait fotoğrafları sanal medyada paylaşan turistin olayla ilgili şikayetçi olacağı öğrenildi.

TAKSİ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Olaya karıştığı belirlenen taksi şoförü S.Ö. (37), yürütülen çalışma kapsamında polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. S.Ö. hakkında ‘nitelikli yağma’ suçundan adli işlem başlatıldı. (DHA)