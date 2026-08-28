Karadeniz'in eşsiz yaylası ranta teslim oldu! Derelerden çamur akmaya başladı

Ordu’nun Aybastı ilçesindeki Perşembe Yaylası ile Korgan Turnalık Yaylası arasındaki havzada Taşzemin Madencilik tarafından sürdürülen maden sondaj çalışmaları, çevre kirliliğiyle yeniden gündemde. Bölge halkının çekerek sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, sondaj alanından geçen dere yataklarının kirlendiği ve suyun renginin değiştiği görülürken, yaylada otlayan hayvanların da bu su kaynaklarını kullanmak zorunda kaldığı ortaya çıktı.

KİRLENEN DERE YATAKLARINI HALK GÖRÜNTÜLEDİ

Sondaj alanındaki su kirliliğini bölge halkı görüntüledi. Yöre sakinlerinin çektiği videolarda, sondaj alanındaki suyun renginin belirgin şekilde değiştiği ve yoğun kirlilik oluştuğu görülüyor. Bölge halkı, dere yatağındaki suyun içine kadar inerek kirliliğin boyutunu görüntülerle ortaya koydu.

Paylaşılan görüntülerde, sondaj faaliyetlerinin bulunduğu alandan dere yatağına doğru ilerleyen kirli su dikkat çekiyor. Bölge halkı, yaşanan kirliliğin Taşzemin Madencilik’in yürüttüğü sondaj çalışmalarından kaynaklandığını belirterek tepki gösteriyor.

HAYVANLAR KİRLİ SUYU İÇEMİYOR

Gazeteci Onur Durmuş'un aktardığına göre; Bölgedeki kirliliğin en önemli sonuçlarından biri ise yaylada otlayan hayvanların yaşadığı su sorunu oldu.

Yaylada bulunan hayvanların içme suyu için kullandığı dere yataklarının kirlenmesi nedeniyle hayvanlar temiz suya ulaşmakta zorlanıyor.

Yöre halkı, kirlenen su kaynaklarının hayvanların sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu ve yaşanan durumun hayvan ölümlerine kadar vardığını dile getiriyor. Kirliliği görüntüleyerek kamuoyuna duyuran bölge halkı, yaşananlara tepki gösteriyor.

“KOVMAKTAN BETER DAVRANDILAR”

Yöre sakinleri, suyun kirlenmesine kendilerinin neden olmadığını vurgulayarak sorunun çözülmesi için yetkililere başvurduklarını belirtiyor. Bölge halkı, yaşadıkları çevre sorununu anlatmak amacıyla Ordu Valisi’ne de başvurduklarını ancak görüşme sırasında bekledikleri ilgiyi göremediklerini ifade ediyor.

Bir bölge sakini, yetkililerle yaşadıkları görüşmeyi anlatırken, kendilerinin dinlenmediğini ve kirliliğin kaynağı konusunda suçlandıklarını belirterek, “Kovmaktan beter davrandılar” ifadelerini kullandı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLMİŞTİ, SONRADAN KALDIRILDI

Taşzemin Madencilik’in Perşembe Yaylası ve çevresindeki maden arama faaliyetleri daha önce de çevresel etkileri nedeniyle hukuki sürecin konusu olmuştu.

Sondaj çalışmalarının çevreye verdiği zararlar nedeniyle faaliyetler hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Daha sonraki süreçte ise bu karar kaldırıldı ve maden sondaj çalışmalarının devam etmesinin önü açıldı.

Gelinen noktada Taşzemin Madencilik’in bölgede yürüttüğü çalışmalar yeniden hız kazanırken, sondaj makinesi sayısı da 4’e çıktı.

HALKIN ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER GÜNDEMDE

Perşembe Yaylası’nda bölge halkının çektiği görüntüler, maden sondaj çalışmalarının çevreye etkileri konusundaki tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

Dere yataklarındaki suyun renginin değişmesi, sondaj alanından gelen atıkların su kaynaklarına ulaşması ve bu kaynakların yayladaki hayvanlar tarafından kullanılması bölgedeki endişeyi artırdı. Bölge halkı, yaşanan kirliliğin bir an önce incelenmesini, su kaynaklarının kontrol edilmesini ve hayvanların temiz içme suyuna erişiminin sağlanmasını istiyor.