Karadeniz'deki saldırıda 2 denizci hayatını kaybetmişti: Emekli Tümamiral Bağcıoğlu’ndan kritik çağrı
Emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Karadeniz'de bir Türk firmasına ait gemiye düzenlenen ve 2 denizcinin hayatını kaybettiği saldırının ardından iktidara çağrı yaptı.
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Rusya ile Ukrayna arasında süregelen savaş nedeniyle Karadeniz'de seyreden Türk denizcileri güvenlik riskleriyle karşılaşmaya devam ediyor.
Son olarak Karadeniz'de bir Türk firmasına ait "TEDY" isimli römorköre düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 denizci hayatını kaybetti. Saldırının ardından bölgedeki deniz seyrüsefer güvenliği yeniden gündeme gelirken emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından iktidara çağrıda bulundu.
Bağcıoğlu paylaşımında, "Karadeniz’de Türk deniz ticaretinin güvenliği kırmızı çizgi olmalıdır." ifadesini kullandı.
ÖNERİLERİNİ TEK TEK SIRALADI
"Artık yalnızca açıklama yapmak yeterli değildir" diyen Bağcıoğlu önerilerini şöyle sıraladı:
- Türkiye; Rusya ve Ukrayna ile ayrı ayrı, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve denizcilik makamları arasında doğrudan iletişim, koordinasyon ve ticari gemilerimize yönelik bilgi paylaşım mekanizmaları oluşturmalıdır.
- Türk bayraklı / Türkiye bağlantılı gemilere yönelik saldırıların karşılıksız kalmayacağı, saldırının niteliğine göre Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanacağı muhataplarına açık biçimde bildirilmelidir.
- Kasıtlı saldırılar karşısında diplomatik ve ekonomik tedbirler başta olmak üzere askerî nitelik taşımayan etkili karşı tedbirler gündeme alınmalıdır.
- Karadeniz’de Türk deniz ticaretinin güvenliği kırmızı çizgi olmalıdır.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi