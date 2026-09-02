Karadeniz’de şüpheli cisim alarmı! SAS Timleri harekete geçti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz’de sürüklenen mayın tehdidine karşı yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, farklı bölgelerde su üzerinde tespit edilen şüpheli cisimlerin SAS Timleri tarafından yerinde imha edildiğini duyurdu.

KARADENİZ’DE 7/24 KEŞİF VE GÖZETLEME

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Karadeniz’deki mayın tehdidine karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler ve deniz hava vasıtalarıyla keşif ve gözetleme faaliyetlerinin 7/24 esasına göre sürdürüldüğü belirtildi.

Bakanlık, Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, İstanbul Karaburun, Türkeli Demir Sahası ve Çatalca bölgelerinde su üzerinde bazı şüpheli cisimlerin tespit edildiğini açıkladı.

ŞÜPHELİ CİSİMLER YERİNDE İMHA EDİLDİ

MSB, söz konusu cisimlerin İHA veya Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) olabileceğinin değerlendirildiğini bildirdi. Tespit edilen şüpheli cisimlerin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS Timleri tarafından başarıyla yerinde imha edildiği aktarıldı.

Bakanlığın paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

“Karadeniz’de sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler ve deniz hava vasıtaları ile keşif-gözetleme faaliyetlerine 7/24 esasına göre devam ediliyor. Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, İstanbul; Karaburun, Türkeli Demir Sahası ve Çatalca bölgelerinde su üzerinde tespit edilen ve İHA/Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) olabileceği değerlendirilen şüpheli cisimler, SAS Timlerimiz tarafından başarıyla yerinde imha edildi” ifadelerine yer verildi.“ (DHA)