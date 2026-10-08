Karadeniz'de vurulan Türk sahipli gemideki 10 kişi öldü! Ne Ankara'dan ne firmadan tek açıklama yok

Karadeniz'de Türk sahipli Alfa Watan adlı yük gemisine düzenlenen İHA saldırısı, geride büyük bir belirsizlik bıraktı. Mersin'den demir alıp Bulgaristan'a giden gemi, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde saldırıya uğradı. Aldığı ağır hasarın ardından dakikalar içinde sulara gömüldü. Gemide bulunan 10 kişilik mürettebattan kurtarılan yok.

Bulgaristan, saldırın ardından başlattığı arama-kurtarma çalışmalarını resmen sonlandırdı ve operasyonun yeniden başlatılmayacağını açıkladı. Arama ekipleri bölgede ters dönmüş bir tekne, üç can salı ve gemiye ait bazı parçalar buldu ancak denizcilerden hiçbirine ulaşılamadı. Bulgar Denizcilik İdaresi yetkilisi Rumen Nikolov, geminin saldırının ardından çok kısa sürede battığını ve mürettebatın büyük bölümünün su hattının altında kalmış olabileceğini söyledi. Ankara konuya ilişkin hiçbir açıklama yapmadı.

10 DENİZCİDEN HİÇBİR İZ YOK

Suriye Denizciler Birliği Başkanı Muhyiddin Tuma'nın açıklamasına göre Alfa Watan'da 10 denizci bulunuyordu. Arama çalışmalarının sona ermesinin ardından mürettebatın tamamı için umutların tükendiği belirtildi.

Suriye kaynaklarına göre mürettebatın 9'u Suriyeli, biri Mısırlıydı. Kaptanın Muhammed Nadaf olduğu, ilk subayın ise Ali Bilal olduğu açıklandı.

Burada dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Bulgar makamlarıyla Suriye kaynakları arasındaki sayı farkı. Bulgaristan Deniz Arama-Kurtarma Merkezi, gemide 12 Suriyeli denizci bulunduğunu bildirdi. Buna karşılık Suriye Denizciler Birliği mürettebat sayısını 10 olarak açıkladı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA YOK

Facianın ardından gözler geminin Türk bağlantılı şirketine çevrildi. Togo bayraklı Alfa Watan, Mersin merkezli Baraka Shipping Co. Ltd.'ye ait.

Şirketin resmi kayıtlarda başka gemisinin bulunmadığı belirtilirken, Bulgaristan'ın BNT kanalı, Alfa Watan'ın Mersin'de kayıtlı sahibiyle temasa geçti. Şirket yetkilileri soruların e-posta yoluyla gönderilmesini istedi ancak şirketten herhangi bir yanıt alınamadı.

TÜRK MAKAMLARINDAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Saldırı Türk sahipli bir gemiyi hedef almasına rağmen, Alfa Watan'ın mürettebatına ilişkin Türkiye tarafından kamuoyuna kapsamlı bir resmi açıklama yapılmadı.

Geminin sahiplik bağlantısı Türkiye'ye uzanırken, mürettebatın akıbeti konusunda ilk ayrıntılar Suriye'deki denizcilik kuruluşlarından geldi.

GEMİ SANİYELER İÇİNDE BATTI

Alfa Watan, 6 Ekim sabaha karşı Bulgaristan'ın Byala kenti açıklarında saldırıya uğradı.

Deniz ve hava İHA'larının kullanıldığı saldırıda geminin gövdesi ağır hasar aldı. Olay yerine ulaşan ekipler geminin kısa süre içinde tamamen battığını gördü.

Bulgar makamlarına göre gemiden bir acil durum sinyali alındı ancak kurtarma ekipleri bölgeye ulaştığında gemiden yalnızca ters dönmüş bir filika, üç can salı ve çeşitli parçalar kalmıştı.

Arama ekipleri deniz yüzeyini ve çevreyi taradı. Ancak ne bir mürettebat üyesine ne de bir cesede ulaşılabildi.

Rumen Nikolov, operasyonun artık devam etmeyeceğini açıkladı. Böylece mürettebatın akıbetine ilişkin umutlar da fiilen sona erdi.

SALDIRININ FAİLİ HALA KESİNLEŞMEDİ

Saldırının arkasında kimin olduğu ise hala kesinleşmedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırının Rusya tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Ancak Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, saldırının Rusya'ya ait olduğunu söylemek için ellerinde kesin kanıt bulunmadığını açıkladı. Moskova'nın Sofya Büyükelçiliği de Alfa Watan'ın Rusya'nın hedef aldığı gemiler arasında olmadığını savundu.

Radev, buna rağmen gemilerin rotası ve olayın niteliğinin Rusya ihtimalini güçlendirdiğini söyledi.

İKİ GÜNDE ÜÇ GEMİ VURULDU

Alfa Watan faciası, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların art arda geldiği bir dönemde yaşandı.

5 Ekim'de Romanya açıklarında Türk sahipli Royad Mammadov adlı gemi saldırı sonrası çıkan yangının ardından battı. Olayda iki kişi hayatını kaybetti, 11 mürettebat kurtarıldı.

6 Ekim'de ise Bulgaristan'ın ekonomik bölgesinde önce Alfa Watan, ardından Able saldırıya uğradı. Palau bayraklı Able gemisindeki 18 kişilik mürettebatın tamamı kurtarıldı. Mürettebatın 11'i Türk, 7'si Hindistan vatandaşıydı. İki denizci yaralandı.

NATO'DAN DESTEK Mİ İSTENECEK?

Böylece yalnızca iki gün içerisinde Türkiye bağlantılı üç ticari gemi Karadeniz'deki saldırıların hedefi oldu. Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliana İotova, Türkiye ve Romanya ile ticari gemilerin güvenliği konusunda görüşmeler yapılacağını ve NATO'dan ilave gözetleme ile İHA karşıtı sistemler talep edilebileceğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de ticari gemilerin ve sivil mürettebatın hedef alınmasını kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Karadeniz'de savaşın doğrudan tarafı olmayan ticari gemilerin de hedef haline gelmesi, deniz ticaretinin güvenliği ve sivil denizcilerin hayatı açısından yeni ve ciddi bir risk alanı oluşturdu.

GAZETECİNİN İSYANI

İki günde üç geminin saldırıya uğraması, Türk sahipli bir gemide bulunan 10 mürettebatın hayatını kaybetmesi ülkenin yakıcı gündeminde kendine yer bulamadı. Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu da sosyal medya hesabından buna isyan etti.