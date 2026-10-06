İHA'ların vurduğu iki gemiden biri battı: 11'i Türk 18 kişi kurtarıldı

Bulgaristan'ın Karadeniz açıklarında iki ticari gemisinin insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığı bildirildi. Saldırıda ağır hasar gören gemilerden ALFA WATAN battı. Gemideki kayıp mürettebatı bulmak için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Mürettebatın tam olarak durumu bilinmiyor.

YOLCU FERİBOTUYLA 11'İ TÜRK 18 KİŞİ KURTARILDI

Saldırının hedefi olan diğer gemi ABLE'de ise yangın çıktığı, gemideki 18 kişilik mürettebatın gemiyi terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı. Bulgaristan bayraklı yolcu feribotu DIOSCURIA'nın olay yerine yönlendirilerek ABLE'deki 18 denizciyi kurtardığı bildirildi. Kurtarılan denizciler arasında yaralıların da bulunduğu kaydedildi.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, ABLE'den kurtarılan 18 mürettebattan 11'inin Türk, 7'sinin ise Hindistan vatandaşı olduğunu açıkladı.

"SAVAŞ ŞİDDETLENİYOR"

Bulgaristan Hükümet Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Rumen Radev'in olayla ilgili Savunma, İçişleri, Ulaştırma, Çevre ve Su bakanlıklarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı ve güvenlik birimlerinin temsilcileriyle toplantı düzenlediği bildirildi.

Toplantıda konuşan Radev, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde iki ticari gemiye düzenlenen İHA saldırısını "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirerek, bunun uluslararası hukukun "açıkça ağır şekilde ihlali" olduğunu söyledi.

Byala kentinin yaklaşık 70 mil doğusunda kurtarma operasyonunun sürdüğünü belirten Radev, iki ticari geminin saat 03.00'te İHA'larla hedef alındığını söyledi.

ALFA WATAN'ın kayıp mürettebatına ulaşmak için arama çalışmalarının sürdüğünü belirten Radev, bölgede güvenlik önlemlerinin artırılacağını ifade etti.

Radev, “Savaş şiddetleniyor, sivil deniz araçları hedef alınıyor” diyerek Bulgaristan'ın kıyılarının savaş gemileri tarafından tehdit edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.