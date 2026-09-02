Karadeniz'de Türk gemileri hedef alınmıştı: Ukraynalı Büyükelçiden açıklama

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal, son dönemde Karadeniz'de Türk gemilere yönelik saldırılara ilişkin konuştu.

Büüyk Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye yaptığı ziyarette konuşan Celal, "Türk gemileri ve gemicileri hiçbir zaman hedefimiz değil." dedi.

UKRAYNALI BÜYÜKELÇİ'DEN DESTİCİ'YE ZİYARET

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’yi parti genel merkezinde ziyaret etti.

Türkiye-Ukrayna ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güncel gelişmelerin de ele alınacağı görüşme öncesinde Destici ve Celal, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karadeniz'de Türk gemilerinin hedef alınması üzerine Büyükelçi Celal'in Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması ve Karadeniz seyrüsefer güvenliğine ilişkin soruya Destici, şöyle yanıt verdi:

"Ben Ukrayna tarafının Türk gemilerine kasti bir saldırı gerçekleştirdiğini düşünmüyorum. Böyle bir şeye ihtimal de vermiyorum. Çünkü Ukrayna Türkiye'nin dostudur. Türkiye de Ukrayna'nın dostudur" yanıtını verdi. Destici, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle zaman zaman istenmeyen ve sistem dışı hadiselerin meydana gelebildiğini belirterek, "Bilerek hedef alarak Türk gemilerine saldırılma ihtimalini görmüyorum. Böyle bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum."

Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'ni çağırarak Türkiye'nin görüşlerini ilettiğini aktaran Destici, "Sayın Büyükelçimiz de yine Türkiye'ye yapılan izahta, bilgilendirmede, yani bunun bir saldırı değil, bunun sistem dışı gerçekleşmiş bir hadise olduğunu, olay olduğunu ve bundan dolayı da özür ifade ettiler. Özürlerini dilediler Ukrayna hükümeti olarak. Geçmiş olsun dileklerini ilettiler." diye konuştu.

"UKRAYNA TÜRK GEMİLERİNİ HEDEF OLARAK GÖRMÜYOR"

Büyükelçi Celal ise Türk gemilerinin ve gemicilerinin Ukrayna tarafından hedef olarak görülmediğini belirterek, "Gerçekten Ukrayna Türk gemilerini, gemicilerini hiçbir hedef olarak görmüyor." dedi.

Celal, Karadeniz'deki savaş bölgesine girilmemesi konusunda uyarıda bulunarak, "Açıkça çağırdık. Bu Karadeniz'deki savaş bölgesine varmamak, risk altında kalmamak" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'deki savaş koşullarının ciddi risk oluşturduğunu belirten Celal, "Bugün biliyorsunuz bizim Cumhurbaşkanı'mız de bu hava konusunda açıklama yaptı, söyledi. Çok riskli. Çünkü savaş alanı." diye konuştu.

Celal, gemi şirketleri ve gemicilerin bölgeye seyir konusunda karar verirken riskleri değerlendirmesi gerektiğini belirterek, "Her bir şirket, her bir gemi, her bir gemici bir karar almak gerek. Ya da para kazanmak için varacak öyle bir riskli bir yere ama riskleri o güne tutmak gerek, bakmak gerek." dedi.

"PUTİN ANKARA'YA GELSİN, BU SAVAŞI BİTİRSİNLER"

Ukrayna'nın Rusya'ya ekonomik kaynak sağlanmasına karşı olduğunu ifade eden Celal, "Ruslara para kazanmak ve bu paralarını Ukrayna'ya karşı kullanmak, hiçbir izin vermeyeceğiz. Bunu herkes bilecek. Bunu açıktan söyledik." ifadelerini kullandı. Celal, savaşın sona ermesinin en iyi çözüm olduğunu vurgulayarak, "En iyi burada kararı bu savaşı bitirmek. Biz yine de tekrar söyleyeceğim. Bugün bunu yapmaya hazırız. Türkiye buna hazır. Bütün Avrupa ve diğer ortaklarımız da hazır." dedi.

Savaşın sona ermesi için Rusya'nın müzakere masasına oturması gerektiğini söyleyen Celalov, "Tek bir ülkenin kararı ve razılığı gerek. Rusya'ya gelsin, Rusya'nın barışa evet demesi gerek. Bir masaya otursun." diye konuştu.

Celal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ankara'ya gelerek AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme çağrısında bulunarak, "Putin gelsin Ankara'ya, görüşsün bizim Prezidentimizle ve gelsin, bu savaşı bitirsinler. Ukrayna buna yüzde 100 hazır." ifadelerini kullandı. (ANKA)