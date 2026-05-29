Karabük'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük'ün Safranbolu ilçesi ile Eflani ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Kırıklar köyü mevkisinde gerçekleşti. Z.P. kontrolündeki 34 BV 4969 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle S.T. idaresindeki 78 SN 146 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

6 YARALI VAR

Meydana gelen çarpışmada her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü Z.P. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan S.P, A.E.P. ve S.P.'nin yanı sıra minibüste yer alan S.E. ve S.Ş. yaralanan isimler oldu.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslara alınarak Safranbolu Devlet Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. (AA)

