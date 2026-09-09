Kara Haydar ile fenomen eşi yıllar önce davalıkmış! 10 yıl önceki mahkeme kaydı ortaya çıktı

Sosyal medyada sergilenen lüks görüntüler, takılan kilolarca altın ve ardından gelen "kara para aklama" tutuklamasıyla gündeme oturan "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan ile fenomen eşi Çağla Öz'ün geçmişinde dikkat çeken bir yargı kaydı ortaya çıktı. Mahkeme tutanakları; bugün evli olan ikilinin yaklaşık 10 yıl önce aynı dava dosyasında "sanık" ve "katılan mağdur" sıfatlarıyla karşı karşıya geldiğini, Tançalan'ın bu davada hapis cezası aldığını belgeledi.

MAĞDUR VE SANIK OLARAK AYNI DOSYADAYDILAR

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun ulaştığı mahkeme kayıtlarına göre, İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Çağla Öz "katılan mağdur", Mehmet Fatih Tançalan ise sanık kürsüsünde yer aldı.

Dosyada yer alan bilgilere göre soruşturmaya konu olan olaylar 2015 yılında yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturmanın tamamlanmasının ardından, Mehmet Fatih Tançalan hakkında 2016 yılında ceza davası açıldı.

İNDİRİMLİ HAPİS CEZASI İSTİNAFTA ONANDI

İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürütülen yargılama sürecinde; tarafların tanışma süreçlerine ve sonrasındaki gelişmelere ilişkin ifadeler, mesajlaşma kayıtları, tanık beyanları ve bilirkişi raporları dosyaya girdi. Yargılama neticesinde mahkeme heyeti, sanık Tançalan'ın eylemini "reşit olmayanla cinsel ilişki" suçu kapsamında değerlendirdi.

Mahkeme, 14 Şubat 2018 tarihinde kararını açıkladı. Mehmet Fatih Tançalan'a ilk olarak 3 yıl hapis cezası verildi. Eylemin farklı zamanlarda birden fazla kez zincirleme şekilde işlendiği hükmüne varan mahkeme, cezayı 3 yıl 9 aya yükseltti. Ardından sanık hakkında takdiri indirim uygulayan heyet, cezayı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis olarak belirledi.

Dava dosyası daha sonra itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'ne taşındı. İstinaf mahkemesinin incelemesini tamamlamasıyla birlikte, Tançalan hakkındaki 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası 8 Aralık 2020 tarihinde kesinleşti. Mahkemenin kesinleşme şerhinde kararın "mahkûmiyet", suç türünün ise "reşit olmayanla cinsel ilişki" olduğu kayda geçti.

DAVA SALONUNDAN ŞATAFATLI DÜĞÜNE

2015 yılındaki olaylar nedeniyle ağır ceza mahkemesinde sanık ve mağdur olarak yer alan Çağla Öz ile Mehmet Fatih Tançalan, cezanın kesinleşmesinden sonraki süreçte yeniden bir araya geldi. Çift, 2026 yılında evlilik kararı alarak nikâh masasına oturdu. Van'da organize edilen ve Çağla Öz'e takılan yüksek miktardaki altınların sergilendiği düğün, sosyal medya platformlarında geniş yer buldu.

GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN GELEN TUTUKLAMA

Düğünde sergilenen zenginliğin ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerin kamuoyunda tartışma yaratmasının ardından yetkililer harekete geçti. "Kara Haydar" lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında adli soruşturma başlatıldı; mali hareketleri ile mal varlığının kaynağı resmi incelemeye alındı.

Yürütülen incelemeler sonucunda Tançalan, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu tutuklamanın ardından, Tançalan'ın geçmişte eşine karşı işlediği suçtan dolayı aldığı kesinleşmiş hapis cezası da yeniden gün yüzüne çıktı.