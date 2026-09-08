Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşinden dikkat çeken karar!

“Vanlı Kara Haydar” ismiyle bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın gözaltına alınmasının ardından sosyal medya fenomeni olan eşi Çağla Öz, dikkat çeken bir hamlede bulundu.

Düğünde takılan yüksek miktardaki altınlarla gündeme gelen Öz, 1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını kapattı.

Mehmet Fatih Tançalan hakkında, ‘devlet kurumlarını aşağılama’ suçundan gözaltına alındı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Tançalan, bugün saat 03.00 sıralarında Muradiye ilçesindeki evinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

DÜĞÜNDEKİ ALTINLAR DA İNCELEMEDE

Tançalan ve sosyal medya fenomeni Çağla Öz'ün pazar günü Van'da gerçekleşen düğünlerine ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olmuştu. Özellikle düğünde takılan yüksek miktardaki altınlar kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Altınlarla ilgili de mali inceleme başlatıldı. Altınlar ile diğer mal varlığı unsurlarının kaynağının belirlenmesi amacıyla araştırma yürütülürken, adli makamlar tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) inceleme talep edildi.

1,5 MİLYONLUK HESABI KAPATTI

Yaşanan gelişmelerin ardından gözler Tançalan'ın eşi Çağla Öz'e çevrildi. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Öz, 1,5 milyon takipçili Instagram hesabını kapatma kararı aldı.

Fenomen isim, hesabını kapatma nedenine ilişkin ise bir açıklama yapmadı.