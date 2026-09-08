Vanlı Kara Haydar'ın düğünündeki takılar tek tek kayda geçirildi! Üzerlerine de bu not düşüldü

"Vanlı Kara Haydar" ismi ile tanınan ve gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan'ın Sosyal Medya Fenomeni Çağla Öz Tançalan’ın düğünündeki altınlar ve paralar Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın (KOM) tutanağında tek tek sıralandı. Polis, düğün ve takılar için “hayatın olağan akışına aykırı” değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan ile eşi Çağla Öz Tançalan’ın düğünü mercek altına alındı. Düğünde takılan altın, ziynet eşyası ve paralar, polis tarafından hazırlanan tutanağa tek tek geçirildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında hazırlanan KOM tutanağı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İNCELENDİ

Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 8 Eylül 2026 tarihli “Açık Kaynak Araştırma Tutanağı”nda çiftin sosyal medya paylaşımlarını inceledi.

Tutanakta, çiftin sergilediği lüks yaşam tarzı ile mali profilleri arasında uyumsuzluk bulunduğunun değerlendirildiği belirtildi.

İncelemeye, 6 Eylül’de Van’ın Tuşba ilçesindeki Parla Delux isimli salonda düzenlenen düğüne ait görüntüler de dahil edildi.

TAKILAR TEK TEK SIRALANDI

KOM ekipleri, görüntülerde Çağla Öz Tançalan’ın üzerinde bulunduğu görülen ziynet eşyalarını tutanakta şöyle sıraladı:

Altın görünümlü büyük kolye

Her iki kolda büyük altın bileklikler

Çok sayıda altın bilezik

Altın kolyeler

Büyük altın küpeler

Altın taç

Tutanağa eklenen sosyal medya paylaşımlarında, Çağla Öz Tançalan’a “kilosu kadar altın takıldığı” yönünde ifadelerin kullanıldığı da kaydedildi.

KAĞIT PARALAR DA TUTANAKTA

Düğün görüntülerinde çiftin üzerine takı biçiminde yüksek miktarda döviz ve Türk lirası takıldığı belirtildi. Bunlar da altın ve diğer ziynet eşyalarıyla birlikte kayıt altına alındı.

Tutanak, görüntülerdeki takıların fiziki sayımına değil, sosyal medya ve haber içeriklerinin incelenmesine dayanıyor.

DİKKAT ÇEKEN KOM NOTU

KOM tutanağında düğünün “hayatın olağan akışına aykırı şekilde düzenlendiği” değerlendirmesine yer verildi. Yüksek miktardaki döviz ve Türk lirasının takı olarak kullanılması için de aynı değerlendirme yapıldı.

Soruşturma kapsamında çiftin mali durumu, sosyal medyada sergiledikleri yaşam standardı ve düğündeki değerli takıların kaynağı araştırılıyor.

Mehmet Fatih Tançalan, ayrıca sosyal medya paylaşımları nedeniyle TCK’nın 301. maddesi kapsamında başlatılan soruşturmada gözaltına alınmıştı.

NELER OLMUŞTU?

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında paylaşımları nedeniyle TCK’nın 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatmıştı.

Hakkında 25 olay kaydı bulunduğu belirtilen Tançalan, 8 Eylül saat 03.00 sıralarında Van’ın Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına alınmıştı.

Tançalan, sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile yaptığı düğünde eşine takılan yüksek miktardaki altınlarla gündeme gelmişti. Düğün salonuna gelen polislerle konuştuğu anları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Soruşturma kapsamında düğündeki altınlar ile çiftin mal varlığının kaynağına ilişkin MASAK’tan inceleme talep edilmişti.