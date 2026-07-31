Kandırmaya doymadılar: Peynirine zehir koyan markayı bir kez daha ifşa ettiler!

Daha önce de deşifre edilen Aybey Süt Ürünleri, bu kez tasfiye halindeyken Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesine yeniden girdi. Aydın'ın Efeler ilçesinde üretilen dört ayrı ürün için "düşük yağ oranı" ve "yasaklı eritme tuzu tespiti" uyarısı yapıldı.

İKİNCİ KEZ İFŞA OLDU

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tağşiş Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği başlıklı sarı listesinde bir marka yeniden gündeme geldi. Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren Aybey Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi, daha önce İlayda Çiftliği markalı kaşar peynirinde yasaklı eritme tuzuyla yakalanmış ve ifşa edilmişti. Bakanlığın 30 Temmuz 2026 tarihli yeni açıklamasına göre aynı firma, bu kez dört farklı ürünüyle birlikte tekrar listeye girdi.

ŞİRKET ARTIK "TASFİYE HALİNDE"

Yeni duyuruda dikkat çeken bir ayrıntı da firmanın unvanının başına eklenen ibare oldu: "Tasfiye Halinde Aybey Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi." Şirket resmi olarak tasfiye sürecindeyken dahi piyasaya sürdüğü ürünler Bakanlık denetiminde bir kez daha uygunsuz çıktı. Sorumlu marka olarak yine "Aybey Süt Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti." gösterildi.

KAŞARDAN TAZE PEYNİRE DÖRT AYRI İHLAL

Bakanlığın Efeler/Aydın kaynaklı olarak "Süt ve Süt Ürünleri" kategorisinde yayımladığı duyuruya göre tespit edilen uygunsuzluklar şöyle:

İlayda Çiftliği Kaşar Peyniri 1 KG (parti no: 062): Hem yağ oranının düşük çıkması hem de yasaklı eritme tuzu tespiti nedeniyle listeye girdi. Aynı markanın 1000 gramlık kaşar peyniri (parti no: 14022026/1) de birebir aynı iki gerekçeyle, yani düşük yağ oranı ve eritme tuzuyla damgalandı. Yani İlayda Çiftliği kaşarı, geçen seferki ihlaliyle neredeyse aynı sorunla ikinci kez ifşa olmuş oldu.

İlayda Çiftliği Taze Kaşar Peyniri 2000G (parti no: 180226): Düşük yağ oranı ve eritme tuzu tespitine ek olarka 2 kiloluk kaşar peynriinde bitkisel yağ tespit edildi.

Ecebat Yarım Yağlı Taze Peynir (parti no: 010726): Yağ oranının beyan edilenin altında çıkması nedeniyle listeye eklendi.

Derviş Baba Kaşar Peyniri 1000 (parti no: 02): Doğrudan eritme tuzu tespiti kaydedildi.

ERİTME TUZU NEDEN TEHLİKELİ?

Kaşar ve eritme peynirlerinde kullanımı yasak olan eritme tuzları (fosfat bazlı bazı katkı maddeleri), peynirin daha ucuz maliyetle üretilmesini sağlayan ancak gıda güvenliği mevzuatına aykırı katkılardır.

Uzmanlar, bu tür katkıların uzun vadeli ve kontrolsüz tüketiminin böbrek ve kemik sağlığı açısından risk oluşturabileceğini belirtiyor. Ürünlerde yağ oranının düşük çıkması ise tüketicinin ödediği bedelin karşılığını alamadığı, standart dışı bir üretimin göstergesi.