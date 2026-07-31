Bu iki ilde yaşayanlar dana eti değil at, eşek yemiş! Tantuniciler, beyrancılar birer birer ifşa edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelleyerek kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Açıklanan listede, özellikle Adana ve Mersin illerindeki bazı işletmelerin gıda ürünlerinde tek tırnaklı et (at-eşek) tespit edildi.

DANA KAVURMA KIRMIZI ETTE TEK TIRNAK TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın yaptığı laboratuvar analizleri sonucunda, kırmızı et, tantuni, kavurma ve beyran gibi ürünlerin içerisine "tek tırnaklı eti" karıştırıldığı belirlendi.

İŞTE İFŞA EDİLEN İŞLETMELER VE ÜRÜNLER

Bakanlık listesinde yer alan idari bölge, firma ve uygunsuz bulunan ürün detayları şu şekilde:

Adana (Yüreğir)

Nurettin Sayğılı: Dondurulmuş Karaciğer, Dondurulmuş Kuşbaşı Kırmızı Et ve Kırmızı Parça Et ürünlerinde tek tırnaklı eti tespit edildi.

Mehmet Çiftçi: Kırmızı Et ürününde tek tırnaklı eti tespit edildi.

Mersin (Akdeniz, Toroslar, Erdemli)

Minik Tantuni-Döner Salonu - Eyüp Güner (Akdeniz): Et Tantuni (Pişmiş Dana Eti) ürününde tek tırnaklı eti tespit edildi.

Tanem Yemekçilik - Merruşe Filik (Toroslar): Dana Kavurma ürününde tek tırnaklı eti tespit edildi.

Enes Tantuni ve Döner - Serdar Çekiş (Toroslar): Et Tantuni (Dana Eti) ürününde tek tırnaklı eti tespit edildi.

Gaziantep Sofrası Beyrancı Ahmet - Ahmet Çelik (Erdemli): Etli Beyran Yemeği ve Et Tantuni (Pişmiş Dana Eti) ürünlerinde tek tırnaklı eti tespit edildi.

TÜKETİCİLERE UYARI

Yetkililer, zeytinyağı alırken çok ucuz fiyatlı, markasız veya güvenilirliği şüpheli olan ürünlerden uzak durulması gerektiğinin altını çiziyor. Bakanlığın bu tür ifşa listeleriyle gıda terörüne karşı mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.