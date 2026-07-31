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Halk TV Türkiye Zeytinyağı diye içine her şeyi karıştırmışlar: Bakanlık tek tek açıkladı

Zeytinyağı diye içine her şeyi karıştırmışlar: Bakanlık tek tek açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit-tağşiş listesinde 3 zeytinyağı markası sarı listeye girdi. Denetimlerde, ürünlere tohum yağı karıştırıldığı tespit edilirken, o markalar kamuoyuyla paylaşıldı.

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Döndü Arslan
Döndü Arslan Derleyen
Zeytinyağı diye içine her şeyi karıştırmışlar: Bakanlık tek tek açıkladı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin listesini güncelledi. Son duyuruda, 3 farklı zeytinyağı markası "sarı liste"ye alınırken, ürünlere tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.

Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen ürünler, "Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi" başlığı altında kamuoyuyla paylaşıldı. Bakanlık, bu kapsamda tüketicileri yanıltan ürünleri tek tek açıkladı.

3 ZEYTİNYAĞI MARKASI LİSTEDE

Güncellenen taklit-tağşiş listesinde yer alan ürünler şöyle sıralandı:

  • Ayvalık Naturel Sızma Zeytinyağı (VLKN Tarım Gıda Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi)
  • Bal Çiftliği Gurme Sızma Zeytinyağı (Balçiftliği Gurme Şarküteri)
  • ALİN Naturel Sızma Zeytinyağı (PEG Gıda Pazarlama ve Lojistik Ticaret Limited Şirketi)

Zeytinyağı diye içine her şeyi karıştırmışlar: Bakanlık tek tek açıkladı - Resim : 1

Zeytinyağı diye içine her şeyi karıştırmışlar: Bakanlık tek tek açıkladı - Resim : 2

Bakanlığın analizlerine göre, üç üründe de zeytinyağına tohum yağı karıştırıldığı belirlendi.

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"SARI LİSTE" NE ANLAMA GELİYOR?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı sarı liste, "Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi" nedeniyle uygunsuz bulunan ürünleri kapsıyor.

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Bu ifade, bir gıda ürününe ekonomik kazanç elde etmek amacıyla, daha ucuz, daha düşük kaliteli veya mevzuata aykırı başka maddelerin eklenmesi anlamına geliyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gıda Güvenliği Tarım ve Orman Bakanlığı
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