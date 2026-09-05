Kamyonet uçuruma yuvarlandı: Ağabey ve kardeşi hayatını kaybetti

Rize’nin Çayeli ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Süleyman Sipahioğlu (71) ile kardeşi Selahattin Sipahioğlu (66) hayatını kaybetti, Ömer Sipahioğlu ise yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Çayeli ilçesine bağlı Yavuzlar köyünde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

AĞABEY VE KARDEŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde, kamyonette bulunan Süleyman ve Selahattin Sipahioğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçtan yaralı çıkarılan Ömer Sipahioğlu ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU’NA GÖNDERİLDİ

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Süleyman ve Selahattin Sipahioğlu’nun cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)