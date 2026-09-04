Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye 31 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Bulaşık makinesinden çıktı

31 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Bulaşık makinesinden çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.S., polis operasyonunda saklandığı evde bulaşık makinesinin içinde bulundu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Firari hükümlünün, saklandığı evde bulaşık makinesinin içine girdiği ortaya çıktı.

31 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Bulaşık makinesinden çıktı - Resim : 1

Yıllardır aranıyordu! İstanbul’da saklanıyor gibi yaptı Kırıkkale’de yakayı ele verdiYıllardır aranıyordu! İstanbul’da saklanıyor gibi yaptı Kırıkkale’de yakayı ele verdi

POLİS EVE OPERASYON DÜZENLEDİ

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında A.S.'nin İzmit'teki bir evde saklandığını belirledi. Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde arama yaptı.

Polis ekipleri, yaptıkları aramada A.S.'yi bulaşık makinesinin içine saklanmış halde buldu. Gözaltına alınan hükümlünün, aralarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçlarının da bulunduğu çeşitli suçlardan arandığı belirtildi.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.S. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.S., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kocaeli Cezaevi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro