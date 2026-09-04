31 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Bulaşık makinesinden çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 31 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Firari hükümlünün, saklandığı evde bulaşık makinesinin içine girdiği ortaya çıktı.

POLİS EVE OPERASYON DÜZENLEDİ

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında A.S.'nin İzmit'teki bir evde saklandığını belirledi. Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde arama yaptı.

Polis ekipleri, yaptıkları aramada A.S.'yi bulaşık makinesinin içine saklanmış halde buldu. Gözaltına alınan hükümlünün, aralarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçlarının da bulunduğu çeşitli suçlardan arandığı belirtildi.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.S. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.S., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (DHA)