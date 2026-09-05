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Halk TV Türkiye 1931 yılında inşa edilen cami alevlere teslim oldu! Belediye başkanı gözyaşlarına hakim olamadı

1931 yılında inşa edilen cami alevlere teslim oldu! Belediye başkanı gözyaşlarına hakim olamadı

Artvin’in Şavşat ilçesinde 1931 yılında inşa edilen 95 yıllık Pınarlı Merkez Camii’nde yangın çıktı. Elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangında cami ve bitişiğindeki lojman kullanılamaz hale geldi.

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Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı köyünde, 1931 yılında ahşaptan inşa edilen 95 yıllık Pınarlı Merkez Camii’nde yatsı ezanı sırasında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın, kısa sürede büyüyerek caminin tamamını sardı.

Alevler, caminin bitişiğindeki tek katlı lojmana da sıçradı. Köy halkı yangını söndürmek için seferber olurken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

1931 yılında inşa edilen cami alevlere teslim oldu! Belediye başkanı gözyaşlarına hakim olamadı - Resim : 1
Caminin yanmadan önceki hali
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CAMİ VE LOJMAN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, tarihi cami ile lojman büyük çapta zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından bölgeye gelen Şavşat Kaymakamı Alperen Celepci, ekiplerden bilgi alarak köy halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

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BELEDİYE BAŞKANI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Soğutma çalışmalarını yerinde takip eden Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, yangın nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Aydın, yaptığı açıklamada, “Tüm ilçemize geçmiş olsun. Çok üzüntülüyüz. 95 yıllık tarihi cami maalesef elektrik kontağından çıkan kıvılcım sonrası yandı. Dedelerimizin babalarımızın, tüm geçmişlerimizin hatıraları yandı. Çok geçmiş olsun” dedi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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