Rize'de sis bastı Avusturyalı turist yaylada mahsur kaldı

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Rize'yi gezmek için kente gelen 22 yaşındaki Avusturyalı Dan Mammsdroller, Kaçkar Dağları'nın eteklerinde bulunan Avusor Yaylası'nda yönünü kaybederek mahsur kaldı. Yaklaşık 3 bin 100 metre rakımdaki yaylada etkili olan sis nedeniyle kaybolan turist, telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşarak yardım istedi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Telefon üzerinden Mammsdroller ile iletişim kurmayı sürdüren ekipler, turistin bulunduğu noktayı belirlemek için çalışma başlattı.

AFAD koordinasyonunda görev yapan 8 kişilik arama kurtarma ekibi, sarp ve kayalık arazide ilerleyerek mahsur kalan turiste ulaşmak için teknik tırmanış gerçekleştirdi. Ekipler, zorlu parkurda ara emniyet istasyonları kurarak güvenli şekilde ilerledi.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Uzun süren çalışmanın ardından Avusturyalı turistin bulunduğu noktaya ulaşan ekipler, Mammsdroller'i güvenli bölgeye çıkardı. Yapılan ilk kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen turist, ekipler tarafından güvenli alana götürüldü. (DHA)