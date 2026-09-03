Kamyon kamyon yola çıkıyor: 3 bin 200 hektarda 230 bin ton üretim

Muş’ta 3 bin 200 hektarlık alanda ekimi yapılan karpuzda hasat başladı. Tarlalardan toplanan ürünler kamyon ve tırlarla Türkiye’nin farklı kentlerine gönderilirken, bu yıl kentte 230 bin ton karpuz üretilmesi ve yaklaşık 2 milyar liralık ekonomik katkı sağlanması bekleniyor.

KARPUZ TARLALARINDA HASAT BAŞLADI

Geniş tarım arazilerine sahip Muş’ta karpuz üreticileri sezonun hasadına başladı. İşçiler tarafından toplanan karpuzlar kamyon ve tırlara yüklenerek ülkenin birçok bölgesindeki pazarlara gönderiliyor.

Muş Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, "Karpuz üretimi ilimiz tarımında oldukça önemli bir yere sahip. Özellikle bu yıl işlenen tarım arazisi ve üretim miktarlarımızda artış bekliyoruz. Uzun yıllar ortalamasına göre oldukça yüksek miktarda yağış aldık. Bunların üretim miktarlarına olumlu yansımasını bekliyoruz. Bu yıl üretim miktarının yaklaşık 230 bin tona ulaşmasını bekliyoruz. Bu üretim miktarlarıyla birlikte yaklaşık olarak 2 milyar liralık bir gelirin il ekonomisine yansımasını öngörüyoruz." dedi.

Üretim sezonu boyunca sahada kontroller gerçekleştirdiklerini aktaran Gönç, "Yaptığımız ziyaretlerde, saha kontrollerinde hem ürünlerin gelişim durumları hem de üreticilerimizin karşılaştıkları sorunlar konusunda yol göstermek ve yanlarında olmanın gayreti içinde olduk. Hasat sezonunun özelde ilimiz üreticilerine genelde ise ülkemiz tarımı için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

ÜRETİCİ YÜKSEK VERİM BEKLİYOR

Dilimli köyünde 70 dönüm alanda karpuz yetiştiren İbrahim Dora da bu yıl yağışın da etkisiyle yüksek verim beklediklerini söyledi. Hasada yeni başladıklarını belirten Dora, ürünleri piyasaya sunmaya başladıklarını ifade ederek, “Nasibimiz neyse onu alacağız. Bugüne kadar yaklaşık 2 milyon lira harcama yaptık. İnşallah karşılığını alırız. Çünkü karpuzumuz doğal, organik." diye konuştu. (AA)