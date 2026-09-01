Denizin altında yıllardır avlanıyor: 24 metre derine indiler karşılarına çıkan manzara ürküttü

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde dalgıçlar, Saros Körfezi’nde su altında kalan hayalet ağların deniz ekosistemine verdiği zararı görüntüledi. Yaklaşık 100 metrekarelik alanı kaplayan ağın 27 metre derinliğe kadar uzandığı ve halen canlıları yakalamaya devam ettiği belirlendi.

24 METRE DERİNLİKTE TESPİT EDİLDİ

Av yasağının sona ermesinin ardından hayalet ağlara dikkat çekmek amacıyla Dalabilirim Dalış Merkezi’ndeki dalgıçlar, Gelibolu’nun Güneyli köyündeki Fatma Kadın Koyu’nda “8-32” olarak adlandırılan bölgede dalış gerçekleştirdi.

Dalış lideri Sinan Işım’ın rehberliğinde 24 metre derinliğe inen ekip, su altındaki resiflere takılmış hayalet ağları görüntüledi. Güçlü dip ve yüzey akıntıları sayesinde kendi kendini temizleyebilen nadir deniz ekosistemlerinden biri olarak gösterilen Saros Körfezi’ndeki ağların deniz canlıları üzerindeki etkileri kameraya kaydedildi.

Dalgıçlar ayrıca hayalet ağların oluşturduğu tehdide dikkat çekmek amacıyla su altında kurdukları kortta tenis oynadı.

Su altında tenis oynanmasıyla hazırlanan mizansenin amacını da anlatan Işım, hayalet ağların denizde kalmasının ne kadar istenmeyen bir durum olduğunu bu yolla anlatmak istediklerini söyledi.

"HAYALET AĞ SUYUN ALTINDA AVCILIĞA DEVAM EDİYOR"

Dalabilirim Dalış ve Eğitim Merkezi’nin kurucusu ve eğitmeni Sinan Işım, balıkçılar tarafından bırakılan ve resiflere takılan ağların su altında uzun süre tehdit oluşturduğunu söyledi.

Bölgede 27 metre derinliğe kadar devam eden hayalet ağın suyun altında yaklaşık 100 metrekarelik alanı kapladığını belirten Işım, "Bu hayalet ağ hala suyun altında avcılığa devam ediyor. Belki yıllar önce orada bırakıldı ama hala işlevsel. Buradan sevgili balıkçı arkadaşlarımıza da seslenmek istiyorum; suyun altında ağlarınızı terk etmek zorunda kaldığınızda lütfen bize ulaşın. Biz de gerekli izinleri alarak o ağların çıkartılmasına yardımcı olalım. Hem belki hala sizin açınızdan kullanılabilir hale gelir hem de su altındaki ekosisteme zarar vermesini engellemiş olursunuz." diye konuştu.

Hayalet ağın tespitinin ardından bilim insanları tarafından dalışlar icra edileceğini ve ağların ne derece tehdit oluşturduğuna karar verileceğini belirten Işım, daha sonra yerel makamlardan alınacak izinlerle profesyonel dalış ekipmanlarıyla gerekli çalışmalar planlanacağını kaydetti. (AA)