Kafeyi bastı: İşletmecinin kafasına sopayla saldırdı!
Aydın’ın Söke ilçesinde kafe işletmecisi Emrah Savun, iş yerine gelen Osman Ç.’nin sopalı saldırısında başından yaralandı. Tedavi sonrası taburcu edilen Savun’un saldırganı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Aydın’ın Söke ilçesinde kafe işletmecisi Emrah Savun, iş yerinde sopalı saldırıya uğradı. Başından yaralanan Savun hastanede tedavi edilirken, olayın ardından kaçan şüpheli Osman Ç. polis ekiplerince yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KAFEDE SOPALI SALDIRI GERÇEKLEŞTİ
Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Söke’de meydana geldi. İddiaya göre kafe işletmecisi Emrah Savun, işlettiği kafeye elinde sopayla gelen Osman Ç.’nin saldırısına uğradı.
Saldırı sırasında başına sopa darbesi alan Savun yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Savun, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
BAŞINA DİKİŞ ATILDI
Başından yaralanan Emrah Savun’un yarasına hastanede dikiş atıldı. Tedavisi tamamlanan Savun, daha sonra hastaneden taburcu edildi.
Saldırının ardından olay yerinden kaçan Osman Ç.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Polis ekiplerinin çalışması sonucunda Osman Ç., dün İstasyon Caddesi’nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Osman Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)