Denizciler Zonguldak Limanı'nda kaderine terk edildi: Güvenlikler acıyıp ekmek veriyor

Zonguldak Limanı’na sığınan 123 yıllık Brabus adlı konteyner gemisinde çalışan 1 Ukraynalı ve 8 Azerbaycanlı olmak üzere toplam 9 işçi, 6 aylık alacakları ödenmeden armatör tarafından kirli, karanlık bir ortamda aç biçimde kaderine terk edildi.

3 işçi cilt hastalıkları yüzünden, 1 işçi ise kalp krizi riskiyle hastaneye kaldırıldı.

GEMİDE TEMİZ SU VE YAKIT KALMADI

Yakıtı, yemeği ve temiz suyu bulunmayan gemide esir kalan işçiler, evrak eksiklikleri ve güvenlik gerekçeleriyle karaya da çıkamıyor ve böylelikle temel market alışverişlerini de yapamıyor. En küçüğü 25, en büyüğü 64 yaşında olan denizciler, temel yaşam ihtiyaçlarından yoksun bir şekilde ülkelerine dönebilmek için destek bekliyor.

TERK EDİLEN GEMİDE YAŞAM ŞARTLARI İYİCE AĞIRLAŞIYOR

İstanbul merkezli Sea Express şirketine ait ve dünyanın aktif en eski konteyner gemisi olan 123 yaşındaki Brabus, İstanbul'dan Ordu'ya yük taşırken yakıtının bitmesiyle sürüklenmeye başladı. Denetimlerde şirket evraklarının sahte olduğu ortaya çıkan gemi, hava çok kötüye gidince fırtına riskinin de ortaya çıkmasıyla Zonguldak Liman Başkanlığı kararıyla batmaması için limana sığındı.

4 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yakıt olmadığı için elektriksiz kalan gemideki işçiler geceleri limanın sokak lambalarının ışığıyla oturuyor. Temiz suyun tükenmesi ve hijyen koşullarının kötüleşmesi nedeniyle 3 işçi cilt hastalıkları yüzünden, 1 işçi ise kalp krizi riskiyle hastaneye kaldırıldı.

BirGün gazetesinden Melisa Ay'a konuşan işçiler ve ulaşılan belgeler, 9 denizcinin Ağustos ayı itibarıyla toplam 6 aylık ücret alacağının 106 bin 705 dolara ulaştığını gösteriyor.

"İSTİYORLAR BİZ BURADA ÖLELİM"

İşçiler, "Biz sadece evimize dönmek istiyoruz. Şimdi gemi terk edilmiş olduğu için hesap soracak, ücret alacak kimse yok. Gemiyi terk ederek ülkemize dönmemiz de yasak. Gemi evrakları sahte olduğu için bize kimse yardım etmiyor. Gemi sahibinin tercümanı var, bize düşman gibi konuşuyor. İstiyorlar biz burada ölelim" diyerek seslerini bir nebze duyurmaya çalışıyorlar.

MAHSUR KALAN İŞÇİLER ÇARESİZCE YARDIM BEKLİYOR: GÜVENLİK ACIYIP YEMEK VERİYOR

Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ITF) Türkiye enspektörlerine ulaştıklarını söyleyen ve gemide hala yaşam mücadelesi veren denizciler, yaşadıkları dehşeti ve çaresizliği şu sözlerle dile getirdi:

"Gemideki tavuklar bozulmuş, kokuşmuş. Biz limandaki güvenlikler acıyıp bazen domates, ekmek veriyor. Onların getirdikleri olmasa daha da kötüyüz. Biz aylarca denizde çalışan insanlarız. Aylardır karaya ayağımız değmemiş. Evimize gitmek ailemize kavuşmak istiyoruz.

Paramızı almak için yasal güvence istiyoruz. Zaten patron bizi kandırdı. Bu gemi sahibi Igor Shaginian'ın adını da herkes bilsin, başka denizciler böyle olmasın. Biz öğrendik ki bizden önce de 8 ay personel çalıştırıp paralarını vermemiş. Geminin sahibi bizi sahipsiz bırakmış. 1 ay önce biz maaşlarımızı istedik, güvence istedik. Bize dedi ki 'Gemiyi batırın, içinde siz de batın, kurtulun.'

Bizim çay içmeye suyumuz yok. Bazen güvenlik bir şey vermese açız. Liman ışığına muhtaç kaldık, bekliyoruz. Pisliğin içinde yaşamak zorundayız. Tüm gün aç susuz karanlıkta oturuyoruz."