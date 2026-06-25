Kafe ve restoranlarda menüler tamamen değişecek! 1 hafta sonra başlıyor

Gıda tüketiminde şeffaflığı artırmayı hedefleyen yeni yasal düzenleme doğrultusunda, kafe ve restoranlarda sunulan menülerde köklü bir değişikliğe gidiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle, toplu gıda tüketimi yapılan işletmelerde müşterilere sunulan yiyecek ve içeceklerin tüm detaylarının menülerde yer alması zorunlu kılınıyor. Yaklaşık bir hafta sonra hayata geçecek olan bu yeni kurallar, tüketicilerin bilinçli ve halk sağlığı standartlarına uygun gıda tüketimi yapabilmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

İşte gıda sektöründe yeni bir dönemi başlatan düzenlemenin tüm ayrıntıları, zorunlu kılınan bilgiler ve işletmeler için belirlenen geçiş takvimi.

YENİ DÜZENLEMEYLE MENÜLERDE HANGİ BİLGİLERİN YER ALMASI ZORUNLU?

Yapılan yönetmelik değişikliği kapsamında, toplu tüketim yapılan tüm işletmeler müşterilerine sundukları ürünlerle ilgili belirli detayları açık bir şekilde paylaşmakla yükümlü olacak. Menülerde yer alması zorunlu hale getirilen bilgiler şu şekilde:

Ürünün temel bileşenleri ve hammaddeleri: Yiyecek veya içeceğin yapımında kullanılan ana malzemeler açıkça belirtilecek.

Enerji (kalori) miktarı: Tüketiciler, sipariş edecekleri ürünün toplam kalori değerini görebilecek.

Alerjen madde içerikleri: Hassasiyeti veya alerjisi olan bireyler için üründeki alerjen bileşenler menüde yer alacak.

Alkol veya domuz türevi bileşenler: Ürünlerin içeriğinde alkol ya da domuz kaynaklı herhangi bir bileşen bulunup bulunmadığına dair net ibareler eklenecek.

BİLGİLENDİRME YÖNTEMLERİ VE QR KOD KULLANIMI NASIL OLACAK?

İşletmeler, zorunlu kılınan bu bilgileri tüketicilere ulaştırmak için farklı yöntem ve formatları tercih edebilecek. Müşterilerin kolayca erişebileceği şekilde tasarlanması gereken bilgilendirme araçları arasında şunlar yer alıyor:

- Klasik basılı menüler,

- İşletme içi yazı tahtaları,

- Broşürler,

- Dijital ekranlar.

Teknolojik çözümleri tercih ederek QR kod sistemini kullanacak olan işletmelerin ise menü üzerinde müşterileri yönlendirici ibarelere yer vermesi gerekecek. Tüketicilerin sistemin nasıl kullanılacağına dair net bir şekilde yönlendirilmesi zorunlu olacak.

İŞLETMELER İÇİN KADEMELİ GEÇİŞ TAKVİMİ VE SON TARİHLER

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda işletmelerinin yeni sisteme sorunsuz bir şekilde entegre olabilmesi amacıyla ölçeklerine göre kademeli bir geçiş takvimi hazırladı. Belirlenen takvime göre işletmelerin uyum süreçleri şu tarihlerle sınırlandırıldı:

Ulusal zincir restoranlar: Bu kapsamdaki büyük ölçekli işletmeler için son uyum tarihi 1 Temmuz 2026 olarak belirlendi.

Aynı ilde 3 ve üzeri şubesi bulunan işletmeler: Bu kategorideki yerel veya bölgesel zincirlerin geçiş işlemlerini en geç 31 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

Diğer tüm işletmeler: Daha küçük ölçekli ve tekil işletmelerin, içerik bildirimlerini (alerjen, ham madde vb.) en geç 31 Aralık 2026 tarihine kadar, kalori bildirimlerini ise en geç 31 Aralık 2027 tarihine kadar sisteme entegre etmesi zorunlu tutuluyor.