Veliler ve öğrenciler dikkat! Okullarda her şey sil baştan değişiyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), iklim değişikliği ve küresel kuraklık risklerinin eğitim ortamları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yeni bir eylem planı hazırladı. 2026-2030 yıllarını kapsayan "İklim Değişikliği Eylem Planı" kapsamında, okul kantinlerinden sınıflardaki hava kalitesine, su tüketiminden atık yönetimine kadar geniş kapsamlı düzenlemeler hayata geçirilecek.

İşte okullarda uygulanacak yeni kararların detayları ve öne çıkan başlıklar:

KANTİN VE YEMEKHANELERE SOĞUK ZİNCİR DİJİTAL TAKİP SİSTEMİ

İklim değişikliğiyle birlikte artan ortam sıcaklıklarının gıda güvenliği üzerinde oluşturabileceği riskleri önlemek amacıyla yeni bir teknolojik altyapıya geçiliyor. "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı" doğrultusunda, okul kantini ve yemekhanelerinde gıdaların tazeliğini ve güvenliğini korumak için "Soğuk Zincir Dijital Takip Sistemi" kurulacak. Bu sayede güvenilir gıdaya erişim kolaylaştırılırken, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedeflenecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR MENÜ YÖNETİMİ VE TUZSUZ DİYET DÖNEMİ

Öğrencilerin beslenme alışkanlıklarını çevre dostu ve sağlıklı hale getirmek amacıyla "Sürdürülebilir Menü Yönetim Sistemi" tasarlanacak. Bu sistemde şu kriterler öncelikli olacak:

- Karbon ayak izi düşük gıdalar tercih edilecek.

- Bölgesel ve mevsimsel ürünlere ağırlık verilecek.

- Okul kantinleri ve yemekhanelerine tuzsuz diyet menüleri eklenecek.

- Böbrek yetmezliği ve alerjik astım gibi kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler için menü planlamalarında öncelik sağlanacak.

AMBALAJSIZ SAĞLIKLI SU VE KİŞİSEL TERMOS KULLANIMI

Öğrencilerin temiz içme suyuna çevre dostu yöntemlerle ulaşabilmesi için yeni bir sistem kuruluyor. Okullarda, düzenli aralıklarla mikrobiyolojik analizleri gerçekleştirilen yüksek filtrasyonlu su pınarları yaygınlaştırılacak.

Plastik atık oluşumunu azaltmak ve su tasarrufu bilincini geliştirmek amacıyla, öğrencilerin çelik veya cam materyalden üretilmiş kişisel su termoslarını kullanması teşvik edilecek.

SINIFLARDA TEMİZ HAVA ÖLÇÜMÜ VE ISI KONFORU

Eğitim ortamlarındaki hava kalitesini artırmak ve sağlıklı bir solunum alanı oluşturmak için doğal havalandırma yöntemleri esas alınacak. Bu doğrultuda şu adımlar atılacak:

- Bakanlığa bağlı, kapalı alanı 10 bin metrekare ve üzerinde olan kurumlarda "iç ortam hava kalitesi ölçüm ve uyarı sistemleri" kurulacak.

- Sınıflarda aşırı sıcak veya soğuk hava koşullarına karşı düşük maliyetli gölgeleme sistemleri ve bina kabuğu iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

- Öğrenci, öğretmen, personel ve velilere yönelik yüz yüze veya dijital platformlar üzerinden iklime dirençli okul, erken uyarı, mevsimsel beslenme, iklime duyarlı hastalıklar ve gıda hijyeni konularında eğitimler verilecek.

OKULLARDA SIFIR ATIK UYGULAMA YÖNERGESİ HAZIRLANIYOR

Çevresel sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla "yeşil okul" konsepti çerçevesinde yeni kurallar belirleniyor. Süreçlerin daha sistematik yürütülmesi amacıyla "Sıfır Atık Uygulama Yönergesi" hazırlanarak yürürlüğe konulacak.

GRİ SU KULLANIMI VE YAĞMUR SUYU HASADI

Okullarda su tasarrufunu en üst seviyeye çıkarmak için teknik altyapı dönüşümü başlatılacak. Bu kapsamda:

- Eğitim kurumları ve yurtlarda su verimliliği sağlayan cihazların kullanımı artırılacak.

- Su verimliliği sağlayan teknolojik donanımların geliştirilmesi ve üretilmesi süreci, mesleki ve teknik eğitim kurumları tarafından desteklenecek.

- Okul binalarında yağmur suyu hasadı, gri su kullanımı ve kompost sistemleri kurulacak.

- Okul bahçelerinde doğayla uyumlu agroekolojik tarım uygulamaları yapılacak.

"YEŞİL OKUL İYİ ÖRNEKLER PORTALI" KURULACAK

Yapılan başarılı çalışmaların diğer kurumlara da örnek teşkil etmesi amacıyla MEB'in dijital platformlarında "Yeşil Okul İyi Örnekler Portalı" açılacak. Ayrıca okullardaki sosyal kulüplerin yıllık planlarına iklim eylemi ve çevre temalı etkinlikler eklenecek, okul genelinde velilerin de dahil edileceği çevre farkındalık kampanyaları düzenlenecek. (AA)