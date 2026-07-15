Kadın katiline ağırlaştırılmış müebbet cezası

Ödemiş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık O.G., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldı. Duruşmada maktul Fatma Kara'nın babası Yılmaz Kara, kardeşi Necip Kara ve taraf avukatları da hazır bulundu.

SANIK SAVUNMASINDA PİŞMANLIK MESAJI VERDİ

Mahkeme başkanının söz verdiği O.G., olayın cinayetle sonuçlanmasını istemediğini belirterek, "Fatma Kara'nın çok ağır hakaretleri karşısında kendimi kaybettim. O gün Fatma için ambulansı bile ben çağırdım. Allah'ın verdiği bir canı aldığım için Kara'nın ailesinden özür diliyorum. Katilliği asla kabul edemiyorum. Kötü bir insan değilim. Olaydan çok pişmanım" ifadelerini kullandı.

MAHKEMEDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık O.G.'yi "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm etti. Duruşmanın ardından Fatma Kara'nın babası Yılmaz Kara, bekledikleri cezanın verildiğini ifade ederek, "Belki bugün kızım geri gelmeyecek ama verilen ceza ile adalet yerini buldu" dedi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Fatma Kara, eski sevgilisi O.G. tarafından darbedilerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında O.G. tutuklanmış ve "kadına karşı kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanmaya başlanmıştı. Mahkeme, sanığın savunmasını ve dosyadaki delilleri değerlendirerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Ceza, kadın cinayetlerine karşı verilen en ağır yaptırımlardan biri olarak kayıtlara geçti.Spot: İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisini darbederek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık O.G., "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

(AA)