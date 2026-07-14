Kadına şiddet dehşeti! Boşanma aşamasındaki eşine 3 el ateş etti

Kilis’te 14 Temmuz akşam saatlerinde kent merkezindeki bir çay bahçesinde kadına şiddet olayı yaşandı. Hikmet E., boşanma aşamasında olduğu eşi Hülya E. ile buluştuğu sırada çıkan tartışma sonucu yanında bulunan tabanca ile boşanma aşamasındaki eşine 3 el ateş etti.

KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı sonrası ağır yaralanan 40 yaşında olduğu öğrenilen Hülya E., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Edinilen son bilgilere göre, kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayın ardından saldırgan Hikmet E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Boşanma aşamasındaki kadına yönelik gerçekleştirilen bu silahlı saldırı, bölgede ve sosyal medyada geniş yankı uyandırarak kamuoyunda büyük bir infial yarattı. Toplumda kadına yönelik şiddete karşı tepkiler dile getirilmeye devam ediyor. (DHA)