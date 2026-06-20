4 yaşındaki çocuğunu kucağına alıp 8'inci kattan atladı! Anne hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Gaziantep'in Akkent Mahallesi’nde meydana geldi. 32 yaşındaki Zeliha B., henüz bilinmeyen bir sebeple 4 yaşındaki oğlu Ahmet B.’yi kucağına alıp 8’inci kattaki evinden aşağı bıraktı. Korkunç olayı gören komşuları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE KURTARILAMADI, MİNİK AHMET YOĞUN BAKIMDA

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ağır yaralanan anne ve çocuğu ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç kadın Zeliha B. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Durumu oldukça ağır olan 4 yaşındaki Ahmet B. ise hemen yoğun bakım ünitesine alındı. Küçük çocuğun yoğun bakımdaki yaşam savaşı sürüyor.

POLİS GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan feci olayın ardından bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olayın arka planını ve Zeliha B.'nin bu kararı almasındaki nedeni aydınlatmak üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı. (DHA)