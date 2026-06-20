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Halk TV Türkiye 4 yaşındaki çocuğunu kucağına alıp 8'inci kattan atladı! Anne hayatını kaybetti

4 yaşındaki çocuğunu kucağına alıp 8'inci kattan atladı! Anne hayatını kaybetti

Gaziantep’te 32 yaşındaki Zeliha B., 4 yaşındaki oğlu Ahmet B.’yi kucağına alarak 8’inci kattaki evlerinin penceresinden aşağı atladı. Betona düşen anne hayatını kaybederken, ağır yaralanan minik Ahmet hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

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4 yaşındaki çocuğunu kucağına alıp 8'inci kattan atladı! Anne hayatını kaybetti
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Olay, öğle saatlerinde Gaziantep'in Akkent Mahallesi’nde meydana geldi. 32 yaşındaki Zeliha B., henüz bilinmeyen bir sebeple 4 yaşındaki oğlu Ahmet B.’yi kucağına alıp 8’inci kattaki evinden aşağı bıraktı. Korkunç olayı gören komşuları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

4 yaşındaki çocuğunu kucağına alıp 8'inci kattan atladı! Anne hayatını kaybetti - Resim : 1

ANNE KURTARILAMADI, MİNİK AHMET YOĞUN BAKIMDA

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ağır yaralanan anne ve çocuğu ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç kadın Zeliha B. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Durumu oldukça ağır olan 4 yaşındaki Ahmet B. ise hemen yoğun bakım ünitesine alındı. Küçük çocuğun yoğun bakımdaki yaşam savaşı sürüyor.

4 yaşındaki çocuğunu kucağına alıp 8'inci kattan atladı! Anne hayatını kaybetti - Resim : 2

20 yaşındaki genç, 10'uncu katın penceresinden düşerek hayatını kaybetti: Polis soruşturma başlattı20 yaşındaki genç, 10'uncu katın penceresinden düşerek hayatını kaybetti: Polis soruşturma başlattı

POLİS GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan feci olayın ardından bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olayın arka planını ve Zeliha B.'nin bu kararı almasındaki nedeni aydınlatmak üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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