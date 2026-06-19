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Halk TV Türkiye 20 yaşındaki genç, 10'uncu katın penceresinden düşerek hayatını kaybetti: Polis soruşturma başlattı

20 yaşındaki genç, 10'uncu katın penceresinden düşerek hayatını kaybetti: Polis soruşturma başlattı

Niğde'de 11 katlı apartmanın 10'uncu katındaki dairenin penceresinden beton zemine düşen 20 yaşındaki S.Y. hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

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20 yaşındaki genç, 10'uncu katın penceresinden düşerek hayatını kaybetti: Polis soruşturma başlattı

Niğde'de 11 katlı bir apartmanın 10'uncu katındaki dairenin penceresinden düşen 20 yaşındaki S.Y., yaşamını yitirdi.

PENCEREDEN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Olay, akşam saatlerinde Niğde merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi'nde meydana geldi. 11 katlı bir apartmanın 10'uncu katında bulunan dairede ikamet eden S.Y., henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı evinin penceresinden beton zemine düştü.

20 yaşındaki genç, 10'uncu katın penceresinden düşerek hayatını kaybetti: Polis soruşturma başlattı - Resim : 1

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarda bulunması üzerine, olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, talihsiz gencin hayatını kaybettiği tespit edildi.

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OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Polis ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği detaylı incelemelerin ardından S.Y.'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, ölümle sonuçlanan olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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