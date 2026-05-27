Kaçan kurbanlık kuaföre daldı! Kovboy gibi kement attı olmadı: Sopayla vurup durdurmaya çalıştı

Kaçan kurbanlık tosun, bir kuaför salonunun camlarını indirerek içeri daldı. Acemilerin yakalama operasyonuyla sokağı birbirine katan tosun, kementli ve sopalı hamlelerden kaçmayı başardı. Belediye ekipleri olaya müdahale ederek tosunu yakaladı.

Sultanbeyli’de Kurban Bayramı öncesi her yıl rastlanan "firari kurbanlık" olaylarına bir yenisi daha eklendi. Hamidiye Mahallesi’nde sahibinden kaçan kurbanlık tosun, önce bir kuaför salonunu girdi sonra sokağı birbirine kattı.

Tosunu yakalamayı başaramayan vatandaşların uğraşları kameraya yansırken belediye ekiplerinin müdahalesiyle yakalanabildi.

KAÇAN KURBANLIK KUAFÖRE DALDI!

Olay, Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Sahibinin elinden kurtulan kurbanlık tosun, sokak boyunca koşmaya başladı. Hızını alamayan hayvan, yol üzerindeki bir kuaför salonunun vitrin camlarını kırarak içeri girdi.

İçerideki çalışanlar ve müşteriler büyük panik yaşarken, dükkandan çıkan tosun bu kez mahalle aralarında koşmaya devam etti.

Tehlikeli anlar yaşatan tosunun o anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

KOVBOY GİBİ KEMENT ATTI OLMADI: SOPAYLA VURUP DURDURMAYA ÇALIŞTI

Mahalleli, kaçan hayvanı durdurabilmek için seferber oldu. Görüntülerde bir vatandaşın kovboy gibi kement atarak tosunu yakalamaya çalıştığı ancak kementten sıyrılan hayvanın daha da hırçınlaşarak kalabalığın üzerine doğru koştuğu görüldü.

Bir başka şahıs ise elindeki sopayla hayvanı kontrol altına almaya çalıştı.

Üzerine gelen tosundan kurtulmak için hayvanın kafasına sopayla vuran vatandaşın çabası da sonuçsuz kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekiplerinin müdahalesiyle hırçın hayvan güçlükle zapt edilerek sahibine teslim edildi.

