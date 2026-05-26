Kılıçdaroğlu Grup Toplantısı yapabilecek mi? Özgür Özel cephesi hamlesini açıkladı

CHP’de mutlak butlan kararının ardından parti yönetimi ve Meclis grubu üzerinden yeni bir tartışma başladı. CHP Lideri Özgür Özel cephesinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup konuşması yapmak isterse nasıl bir hamle yapacağı ortaya çıktı. CHP'li Bülent Tezcan, Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz'a konuştu.

Özel, CHP Milletvekilleri tarafından CHP Grup Başkanı olarak ilan edildi. CHP vekillerinin çoğunluğu CHP Lideri Özgür Özel'in yanında. Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre , Meclis İçtüzüğü ve CHP Tüzüğü’nün buna imkân veriyor. Buna göre, partinin genel başkanı milletvekili değilse parlamento grubu toplanarak grup başkanını seçebiliyor.

Saymaz’ın aktardığına göre, Kılıçdaroğlu cephesi şimdi Özgür Özel’in grup başkanlığı sıfatının da elinden alınması için girişimde bulunuyor. Bu kapsamda Meclis’e başvuru yapılması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu kanadının, “Özgür Özel, Genel Başkan’a aykırı şekilde bu eylemde bulunmuştur. Dolayısıyla grup başkanı sıfatını kullanamaz” görüşüyle yasal yollara başvuracağı ifade edildi.

Saymaz ise mevcut tabloya ilişkin değerlendirmesinde yasanın Özgür Özel’den yana göründüğünü belirtti.

İŞTE ÖZEL CEPHESİNİN HAMLESİ

Özgür Özel ve arkadaşlarının grup başkanlığını ellerinde tutması hâlinde, Kılıçdaroğlu’nun CHP grup toplantısında konuşmasına izin verilmeyeceği aktarıldı.

Saymaz, bu bilgiyi CHP’li Bülent Tezcan ile yaptığı görüşmeden öğrendiğini belirtti. Tezcan’a, “Kemal Kılıçdaroğlu bayramdan sonra gelip grupta konuşmak istiyorum derse ne olur?” sorusunu yönelttiğini aktaran Saymaz, Tezcan’ın şu yanıtı verdiğini söyledi:

“Yasa açık. Eğer grup başkanı isterse buna izin verir, biz de ona vermeyeceğiz. Kim ona butlan yetkisini verdiyse, grup konuşmasına izni de o versin.”

Bu açıklamayla birlikte Özel cephesinin, Kılıçdaroğlu’nun Meclis grubunda konuşma yapmasının önünü kapatmaya hazırlandığı belirtildi.