Son Dakika | İzmir'den memleketine geçti! Özgür Özel: Karşımızda butlancılarla sultancılar ittifakı var

CHP Lideri Özgür Özel, Manisa İl Başkanlığı önünde kendisine destek veren yurttaşlara seslendi.

"Maalesef ben 20 yıldır, 25 yıldır burada arkada gördüklerinizle, arkamda duranlarla, yanımda duranlarla, balkondakilerle, bu baba evine hizmet eden herkesle birlikte bu Manisa'da; Manisa daha iyi olsun diye, partimiz daha iyi olsun diye, Türkiye daha iyi olsun diye koşturuyorum." ifadeleriyle konuşmasına başlayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şey 2009'da şu balkonda başladı. Şu balkonda. O balkondan çıkıp Manisa Belediye Başkan adayı olarak konuştuğumda şu ön tarafı hınca hınç doldurmuştunuz ve sonuna kadar, o günden bugüne kadar hep arkamda durdunuz. Hepinizi canıgönülden, canıgönülden selamlıyorum. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız!"

"İnanın, inanın, yıllardır, aylardır sürekli aynı tehdit, aynı şantaj, aynı teklif: 'Git Ankara'ya dön, koltuğunda otur, partinde rahat et.' Yani dedikleri şu: 'Biz bizi yenen, bize direnen, biz cumhurbaşkanı adayını içeriye atınca ona sahip çıkan, iftira eden, iftiraları ifşa eden, mücadele örgütleyen ve iktidara yürüyen bir genel başkan istemiyoruz. Ya yolumuzdan çekil ya da biz seni çekmesini biliriz' dediler." diyen CHP Lideri Özgür Özel, "Birleşe birleşe kazanacağız" sloganları eşliğinde konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Diyorlar ki, dedik ki; kayyum atamaya kalktılar, kurultayı topladık. İlk turda 12 farkla kazandığımız kurultayı, 6 Nisan günü tam oy kullanan bütün üyelerin -sadece bugün rantın peşinde giden 20 küsur milletvekili hariç- oy kullanan bütün üyelerin desteğiyle yeniden seçildik biz o delegeyle.

Yine durmadılar, yine durmadılar. Bu sefer İstanbul İl Kongre'mizi iptal edip yerine bir kayyum... Partiden belediye başkan adayı yapılmayınca istifa etmiş, partiye dünya kadar laf etmiş bir kayyumu koydular. O kongre iptal oldu. 'Kongrede fark 12'ydi, olmaz artık, kongreniz sakatlandı' dediler. Yine gittik. Yine bütün delegelerin noterden imzasını aldık."

"Bir tek rakip aday çıkmadı. Gelin yarışalım, kimse yarışmadı. Gelin eleştirin, kimse eleştirmedi. AK Parti'nin yargı kollarının açtırdığı butlan davasını takip etmeye devam ettiler. Görev verdik, Türkiye'yi gezin, partiyi anlatın, emekliyle konuşun, çiftçiyi dinleyin, asgari ücretliye anlatın dedik." diyen Özel, "Görev verdiğimiz yere gitmediler, dönüp mahkeme başkanına teklifler yaptılar, baskılar yaptılar. Bizimle konuşmayanlar, bizim elimizi sıkmayanlar, arka tarafta Saray rejimi ile anlaştılar." ifadeleriyle sözlerini sürdürdü.

"KARŞIMIZDA SULTANCILAR İLE BUTLANCILAR İTTİFAKI VAR"

"Bu mücadele parti içi bir mücadele değildir." vurgusu yapan CHP Lideri Özgür Özel, 'sultancılar ile butlancılar ittifakı' oluştuğunu belirterek şunları söyledi:

"Parti içinde birtakım hazımsızların Türkiye'deki yürüyüşümüzü durdurmak isteyen Saray'ın oyununa gelmesiyle, onların kayığına binmesiyle, yanı 31 Mart 2023 seçimini kabullenemeyenler ile CHP'nin 5 Kasım 2023 kurultayını kabullenemeyenlerin, yani sultancılar ile butlancıların ittifakı vardır karşımızda."

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ÇAĞRISI

2 milyon üye ile olağanüstü kurultay düzenlenmesi yönünde yaptığı çağrıyı yineleyen Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na şöyle seslendi:

"Bayramdan 15 gün sonraki pazar 973 ilçede, 81 ilde, bütün il ve ilçe başkanlıklarımıza sandıkları kurarak 2 milyon CHP üyesiyle genel başkanlık seçimi istiyorum."

"Biz önümüzdeki ilk mesai gününde, 1 Haziran'da yapılacak Parti Meclisi'nde 45 gün sonraya derhal kurultay kararını alalım." diyen Özgür Özel, çağrısını şöyle sürdürdü:

"O 45 günün içinde 15 gün sonra olur, 20 gün sonra olur. 2 milyon üyemize sandığı koyalım. 2 milyon üye, Türkiye'ye örnek olacak şekilde genel başkanı oylasın. Sandıktan kim çıkarsa kurultayda onun arkasında birleşelim, partiyi iktidara taşıyalım."

