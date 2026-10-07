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Halk TV Türkiye İzmir'de 'AKP'li Tugay' önlemleri: Meydanlara bariyerler konuldu

İzmir'de 'AKP'li Tugay' önlemleri: Meydanlara bariyerler konuldu

Cemil Tugay'ın AKP'ye geçecek olmasının ardından İzmir'de OHAL uygulamalarını aratmayan polis yoğunluğu gözlemleniyor. Cumhuriyet ve Konak Atatürk meydanları ile çevresinde güvenlik önlemi artırıldı.

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İzmir'de 'AKP'li Tugay' önlemleri: Meydanlara bariyerler konuldu
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Aylardır kulislerde iddia olarak öne sürülen Cemil Tugay AKP'ye geçecek iddiaları bugün gerçekleşti.

Tugay’ın AKP geçmesi ise İzmir’de tepki ile karşılanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, AKP'ye geçecek olması nedeniyle, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarından yapılan buluşma çağrıları üzerine, kent merkezindeki

MEYDANLARDA ÖNLEM

Cumhuriyet ve Konak Atatürk meydanlarında polis önlem aldı.

Meydanların çevresi bariyerlerle kapatıldı, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AKP'ye katılacağı yönündeki iddiaların ardından, AKP Genel Merkezi yanındaki AKP Kongre Merkezi'ne gitti.

Tugay'ın AKP'ye gçeceğinin dile getirilmesinin ardından kentte hareketlilik yaşandı, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları, kent merkezinde buluşma ve basın açıklaması çağrıları yaptı.

Polis ekipleri, kent merkezindeki Cumhuriyet ve Konak Atatürk meydanları ile çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Meydanların çevresine polis bariyerleri yerleştirilirken, bölgedeki önlemlerin artırıldığı görüldü.

Son Dakika | Cemil Tugay AKP Genel Merkezi'ndeSon Dakika | Cemil Tugay AKP Genel Merkezi'nde
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İzmir Cemil Tugay
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