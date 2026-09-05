Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil için bulunduğu otelin iskelesinden denize atlayan 39 yaşındaki Arif Erman, sığ suda ağır yaralanarak yaşamını yitirdi. Erman'ın, atlamanın tehlikeli ve yasak olduğunu belirten uyarı tabelalarına rağmen denize atladığı belirtildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Alanya'nın Konaklı bölgesindeki bir otelde meydana geldi. Tatil yapan Arif Erman, otelin iskelesinde denize bakmak için koruma halatlarının bulunduğu bölüme geldi.

Bir süre atlayacağı noktayı inceleyen Erman, daha sonra geri doğru giderek koşu mesafesini ayarladı. Ardından koşarak iskeledeki koruma çitinin üzerinden denize balıklama atladı.

SUYUN DERİNLİĞİ YAKLAŞIK 50 SANTİMETREYDİ

Erman'ın atladığı noktadaki suyun derinliğinin yaklaşık 50 santimetre olduğu belirtildi. Sığ suya sert şekilde çarpan Erman ağır yaralandı.

İskelede görev yapan cankurtaranın hemen denize atlayarak Erman'a müdahale ettiği öğrenildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erman, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak 39 yaşındaki adam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Erman'ın ölümüne neden olan atlayış, otelin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde Erman'ın önce iskelenin kenarında durarak atlayacağı noktaya baktığı, ardından geriye doğru giderek kendisine koşu mesafesi oluşturduğu görülüyor. Erman daha sonra hızla koşarak koruma çitinin üzerinden denize atlıyor.

Görüntülerdeki atlayışın ardından çevrede bulunanların ve cankurtaranın müdahale etmek için harekete geçtiği görülüyor.

SAPANCA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Arif Erman'ın cenazesinin memleketi Sapanca'da toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.