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Halk TV Türkiye Son Dakika | Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı bulundu

Son Dakika | Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı bulundu

Son dakika haberi... Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin enkazına ulaşıldı. Yaklaşık 720 metre derinlikte bulunan gemi, su altı görüntüleme cihazıyla görüntülendi.

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Son Dakika | Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı bulundu
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Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında önemli bir gelişme yaşandı. Kazanın ardından batan Tuğberk İmamoğlu adlı kuru yük gemisinin enkazı deniz tabanında bulundu.

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, geminin yaklaşık 720 metre derinlikte bulunduğu belirlendi. Enkazın, kazanın meydana geldiği bölgenin yakınında olduğu tespit edilirken, su altı görüntüleme çalışmaları için ROV kullanıldı.

ENKAZIN BATAN GEMİYE AİT OLDUĞU DOĞRULANDI

ROV ile gerçekleştirilen incelemede geminin gövdesindeki “Tuğberk İmamoğlu” ibaresi de görüntülendi. Böylece deniz tabanında bulunan enkazın batan gemiye ait olduğu kesinlik kazandı.

Arama-kurtarma ekiplerinin, gemide bulunan mürettebata ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Enkazın yüksek derinlikte bulunması nedeniyle bundan sonraki çalışmaların teknik ekipman ve özel operasyonlarla yürütülmesi bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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