Son Dakika | Silivri'de batan geminin yeri tespit edildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yerinin tespit edildiğini açıkladı.

Silivri açıklarında, ALSU isimli gemiyle çarpışarak batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi tarafından tespit edildi.

Silivri'deki gemi kazasına ilişkin açıklama yapan MSB, "İlk günden itibaren kaza bölgesinde çalışmalarını sürdüren Deniz Kuvvetlerimizin TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, batan geminin yerini tespit etti." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı.

Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 personelle irtibatın kesildiği bildirilirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.