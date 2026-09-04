Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Son Dakika | Silivri'de batan geminin yeri tespit edildi

Son Dakika | Silivri'de batan geminin yeri tespit edildi

Son dakika... Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri tespit edildi. MSB'den yapılan açıklamada geminin bulunduğu belirtildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Dakika | Silivri'de batan geminin yeri tespit edildi
Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yerinin tespit edildiğini açıkladı.

Silivri açıklarında, ALSU isimli gemiyle çarpışarak batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi tarafından tespit edildi.

Silivri'deki gemi kazasına ilişkin açıklama yapan MSB, "İlk günden itibaren kaza bölgesinde çalışmalarını sürdüren Deniz Kuvvetlerimizin TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi, batan geminin yerini tespit etti." ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Silivri'de batan geminin yeri tespit edildi - Resim : 1

Son dakika | Girne'de can kaybı 12'ye yükseldiSon dakika | Girne'de can kaybı 12'ye yükseldi

NE OLMUŞTU?

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı.

Son Dakika | Silivri'de batan geminin yeri tespit edildi - Resim : 3

Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 personelle irtibatın kesildiği bildirilirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gemi Silivri
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro