Kıbrıs'taki gemi faciasında ailelerin çığlığı yürek yaktı! Şirket hala bilet satıyor

Girne açıklarında batan ve 23 yıllık karanlık bir geçmişe sahip olan FİLO JET faciasından sağ kurtulan yolcuların anlattıkları, 267 canın göz göre göre sulara nasıl gömüldüğünü ortaya çıkardı. Yolcuların "Su alıyoruz, gemi batıyor" çığlıklarına "20 dakika sonra geçer" yanıtını veren mürettebatın yolculardan önce canını kurtardığı, can yeleklerinin dağıtılmadığı ve alt kattaki yolcuların gemi içinde sıkışarak can verdiği iddia edildi. Evlatlarını karanlık sularda kaybeden acılı baba ambulansların kalktığı limana alınmazken, ihmaller zincirinin baş aktörü FiloJet şirketinin seferlerine ara vermeden 6 bin lirayı aşan fiyatlarla bugün bile bilet satmaya devam etmesi büyük tepki çekti.

"20 DAKİKA SONRA GEÇER DEDİLER, ÇOCUKLARIM YAĞ GİBİ ELİMDEN KAYDI"

Faciada 12 yaşındaki kızı Saliha Miray Biçer ve 6 yaşındaki oğlu Mehmet Asaf Biçer'i sulara kaptıran acılı anne, olay anında yaşanan ihmalleri ve dehşeti tüm detaylarıyla anlattı. Geminin su almaya başlamasının ardından yetkilileri uyardıklarını belirten anne, "Gemi batar dedik onlara. Herkes bir ağızdan seslendi. Adam 'hep böyle oluyor, bir şey yok korkmayın, yer değiştirin, hayatınızda ayağınıza su mu değmemiş' dedi" ifadelerini kullandı. Görevlilerin "20 dakika sonra gidecek, geçecek" dediğini ancak 20 dakika sürmeden geminin bir metre ileri gitmeden sulara gömüldüğünü aktaran anne, "Üstümüze valiz düştü, mazot vardı, ayaklarımız kayıyordu, her taraf yağ gibiydi" dedi.

Çocuklarını kurtarmak için verdikleri mücadeleyi gözyaşları içinde anlatan anne, "Mehmet Asaf'ın burasını tutmuştu babası, çekiyordu. Baba 'bırakma' diyordu beni, ben de kızımı bırakmadım vallahi bırakmadım. Valiz üstüme düşünce elimden kaydı. Çizgili pantolon giymişti, kaydı, ayakkabısı yağlıydı, gitti iki valizin arasında ağzı koyun lönk diye gitti denizin içine" sözleriyle yaşadığı can pazarını aktardı.

Gemide hiçbir yetkilinin kendilerine yardımcı olmadığını, can yeleği verilmediğini ve can yeleklerinin nerede olduğunun dahi söylenmediğini belirten anne, "Kimse yardım etmiyor, herkes can pazarı derdindeydi, 20 kişinin üstüne basarak çıkabildim oradan" dedi. Denizde sular altında kaldığında kendisini güçlü bir adamın çekip kurtardığını belirten acılı kadın, seferin de normal şartlarda yapılmadığını, Cuma günü olan biletlerinin iptal edilerek Cumartesi gününe alındığını ve o gün de saat 13.00'e kadar geminin gelmesini beklediklerini ifade etti.

"GÜM GÜM SES GELDİ, GEMİNİN BURNU PATLADI"

Özgür Gazete Kıbrıs muhabirinin olay yerinden yaptığı ve ölü sayısının 7, aranan kayıp kişi sayısının 23 olduğunu belirttiği yayına katılan facianın mağdurlarından İbrahim Can Bolat, gemideki teknik çöküşü saniye saniye aktardı. Yarım saatlik bir mesafeyle ilerledikten sonra geminin arka cıvatalarından su gelmeye başladığını belirten Bolat, "İlerleyen zamanlarda daha çok olmaya başladı, su hızlandı. Sonra sol taraftaki, ön taraftaki geminin ucu patladı. Aşağıdan dalga vurunca kırıldı. Çok süratli gidiyordu, 'güm güm güm' ses geliyordu" ifadelerini kullandı.

Kaptana "Geri dön" çağrısı yaptıklarını ancak kaptanın inatla dönmediğini belirten yolcular, gemi görevlilerinin sadece biletleri kontrol eden bir personeli yönlendirdiğini, bu personelin de yolculara "Arka tarafa gidin" dediğini aktardı. Gemi batmaya başladığı anda mürettebatın yolcuları yönlendirmek yerine kendilerini kurtardığını iddia eden Bolat, "Mürettebatın filikalara bindiğini görmedim ama suyun içindeydiler. Bizi dalga uzaklaştırdı. Herhangi bir firma yetkilisi açıklama yapmadı, ne soran var ne bir şey diyen var" dedi.

"İNSANLAR CAMLARA SIKIŞTI, SAHİL GÜVENLİK YANAŞAMADI"

Gemi yan yattıktan sonra alt katta ve koridorda bulunan yolcuların feci şekilde mahsur kaldığını ifade eden İbrahim Can Bolat, "Üsttekiler attan inmesi için koridor var, alttakiler kapatmış inemiyorlar. Camlar patladı, alt kat komple dolu. Çıkamayanlar oldu, cama sıkışanlar oldu. Çocuğunun ayağı camdan açılmış tekneyi alan bir kişi vardı" sözleriyle yaşanan dehşeti dile getirdi.

Yardım ekiplerinin geç geldiğini vurgulayan Bolat, denizde bir saat boyunca can mücadelesi verdiklerini belirtti. Kurtarma operasyonuna ilişkin ise çarpıcı bir iddiada bulundu: "Bize ilk yardım bir saat sürmedi, Fırat abi diye birini tanıyorum, o yanaştı bizi kurtardı. Güvenlik (Sahil Güvenlik) bizi hiç almadı. Simit atıyor, yanaştın yanaştın, yanaşamadın sen sağ ben selamet. Bize sadece bakıyorlar. Çoğu insanı siviller, özel teknesiyle gelenler kurtardı" dedi. Bolat ayrıca tüm eşyalarının, pasaportunun sular altında kaldığını, telefonlarının çalışmadığını ve geriye sadece ıslanmış birkaç banknot ile bir kimliğinin kaldığını göstererek mağduriyetini sergiledi.

AİLELER BİLGİ İSTİYOR: “24 SAAT OLDU, KİMSE BİR ŞEY DEMİYOR”

Kayıpların akıbeti belirsizliğini korurken, çocukları Saliha Miray ve Mehmet Asaf'ı arayan acılı baba liman girişinde sinir krizleri geçirdi. Limandan çıkan ambulansları "İçeride kimse yok ki bilelim" diyerek durdurmaya çalışan ve görevliler tarafından engellenen baba, "Bırakın içeri gireyim, evladım yok evladım! Yüreğim yanıyor, iki evladım gitti" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Girne Turizm Limanı önünde bekleyen kayıp yakınları da yetkililerden hiçbir açıklama yapılmamasına sert tepki gösterdi. Kapıda güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelen aileler, "Hangi hastanede hangi hasta var belli değil. Adam geldi bilgi versin, ayıptır 24 saat oluyor canımız yanıyor" diyerek isyan etti. Bir kayıp yakını ise "Kaç saat oldu yollardayız ayaktayız. Bize deyin ki arkadaşlar şu saatte şu operasyon yapılıyor, bu yapılıyor. Hiç kimse yok hiçbir bilgi yok demiyorsunuz" ifadeleriyle yetkililerin sessizliğini eleştirdi.

ŞİRKET BİLET SATIŞINI DURDURMADI

Ailelerin çaresiz bekleyişi liman kapılarında sürerken, şirket cephesinde ise akılalmaz bir durum yaşandığı ortaya çıktı. Gemi faciasının yaşandığı FiloJet şirketinin bilet satış sayfasının hala aktif olduğu belgelendi. Özgür Gazete Kıbrıs editörü tarafından yapılan güncel kontrolde, "BEŞPARMAK (Feribot/Ro-Pax)" isimli gemi için Girne-Taşucu seferlerine bilet rezervasyonu yapılabildiği, 5.288 TL ile 6.250 TL arasında değişen fiyatlarla ödeme işleminin son onaya kadar sürdürülebildiği tespit edildi.

Onlarca insanın hayatını kaybettiği, çocukların sulara gömüldüğü ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü dakikalarda dahi şirketin seferlerine devam edip bilet satması, yaşanan ihmaller zincirinin ulaştığı boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.