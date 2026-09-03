İzahı olmayanın mizahını yaptılar! Dronlu içki denetimi komedyenlere malzeme verdi

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’ın sosyal medya hesabından paylaştığı dronlu denetim skeci, güvenlik tedbirlerindeki "öncelik" tartışmasını mizahi bir dille yeniden gündeme taşıyarak komedyenlere malzeme çıkardı. Teknolojinin asayiş ve denetim amacıyla kullanımındaki öncelikler komedyenlerin mizah malzemesi olurken, videoyu sosyal medya hesabından paylaşan isim de dikkat çekti.

ÖZGÜR AYBAŞ "İZAHI OLMAYANIN MİZAHI" NOTUYLA PAYLAŞTI

İçki ve sigara fiyatlarına gelen zamları duyurması ile tanınan Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, söz konusu video skecini sosyal medya hesabından paylaştı.

GASPÇILAR KAÇTI, DRON ŞİŞENİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Paylaşılan mizah skecinde, sahil kenarında çantasını kapkaççılara kaptıran bir kadının yardım çığlıkları yer alıyor Kadının "İmdat, yardım edin! Çantamı çalıyorlar!" çığlıklarına ve kaçışan kapkaççılara aldırış etmeyen denetim dronu, spot ışığını bankta oturup içki içen bir vatandaşın üzerine çeviriyor.

"ŞU ANDA SUÇ İŞLİYORSUNUZ!"

Gasp olayını teğet geçen dron, hoparlöründen yükselen sesle banktaki vatandaşa odaklanarak "Şu anda suç işliyorsunuz! O şişeyi hemen bırakın!" uyarısında bulunuyor. Çantasını kaptıran kadının şaşkın bakışları ve banktaki adamın dronla göz göze geldiği o anlar sosyal medyada gündem oldu.