İYİ Parti ve Anahtar Parti ittifak mı yapacak? Ağıralioğlu'ndan açıklama geldi

Türkiye’de muhalefetin erken seçim çağrılarında doz düşmüş olsa da Salı günü TBMM’de grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “2028’de seçim yapılsın bunun için Meclis adım atsın” çağrısı sonrası ittifak tartışmaları da alevlendi.

Özellikle MHP’den kopan ve siyasi hayatlarına İYİ Parti ve daha sonrasında Anahtar Partisi ve Zafer Partisi’nde devam eden MHP kökenli siyasi partiler arasında ittifak tartışmaları sık sık kamuoyunun gündemine geliyor.

Anahtar Parti ve İYİ Parti’nin ittifak yapacağına ilişkin kulis haberleri de gözleri bu kesime çevirdi.

İktidara yakın gazeteci Sinan Burhan, sosyal medya hesabından bu konuya ilişkin Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun kendisine gönderdiği mesajı paylaştı.

‘30 YILLIK DOSTLUĞUMUZ VAR’

Ağıralioğlu yaptığı açıklamada “İYİ Parti bizim beş yıl arkadaşlarımızla omuz omuza siyaset yaptığımız yer” ifadelerini kullanırken “Sayın Genel Başkanla ve pek çok arkadaşımızla 30 yıllık dostluğumuz var. İyi Parti ile bizim birlikteliğimizi temenni eden iyi niyetli tüm vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki biz iki parti ve iki ayrı rozetin değil memleket ile ilgili kalplerin ,akılların birbirine değebildiği arkadaşlığın,kardeşliğin varlığını kuvvet biliriz. Partilerimizin kurumsal varlığı ve siyasi kulvarları millete hizmet anlamında müstakildir.” şeklinde konuştu.

İYİ Parti’den bu konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Geçtiğimiz gün Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür de CHP’de DEM Parti ile ittifak yapma tartışmalarının yapıldığını ifade etmiş DEM Parti tarafından bu iddialar yalanlanmıştı.