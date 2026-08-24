İYİ Parti’den ittifak açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, muhalefet partileri arasında gündeme gelen ittifak tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Henüz bir seçim tarihinin açıklanmadığını belirten Kavuncu, bu aşamada seçim ittifakıyla ilgili çıkan haberlerin İYİ Parti’yi dahil edecek şekilde yorumlanmaması gerektiğini söyledi.

“ORTADA BİR SEÇİM TARİHİ YOK”

İYİ Parti Genel Merkezi’nde Divan Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenleyen Buğra Kavuncu, muhalefet partileri arasındaki olası ittifaklara ilişkin konuştu.

Kavuncu, "Ortada bir seçim tarihi yokken şimdiden birtakım ittifak söylentilerinin çıkıyor olması şu aşamada anlamsız ve faydasızdır. Şu aşamada seçim ittifakına dair bizim dışımızda çıkan haberlerin bizi dahil edecek şekilde çıkan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Elbette ki siyasette oturulur, konuşulur, zamanı geldiğinde de bunlar olur. Ancak Türkiye'nin şu anda çok daha önemli meseleleri var” ifadelerini kullandı. (ANKA)