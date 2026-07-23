İtirafçı olup içerden çıkar çıkmaz işleri açıldı: Kamudan milyarlık ihaleyi kaptı

İBB soruşturmalarında itirafçı olarak tahliye edilen isimlerden AKM Yapı'nın sahibi Mehmet Karataş'ın şirketine verilen kamu ihaleleri dikkat çekti. Karataş'ın tahliyesinin ardından şirketi son olarak Devlet Su İşleri'nden (DSİ) 1 milyar 579 milyon liralık ihale aldı.

KAMUDAN MİLYARLIK İHALEYİ KAPTI

İBB'ye yönelik soruşturmada "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla tutuklanan AKM Yapı'nın sahibi Mehmet Karataş, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdikten sonra ailesiyle birlikte tahliye edildi.

İBB yöneticileri hakkında ifade veren Karataş'ın şirketi, kısa süre sonra DSİ 5. Bölge Müdürlüğü'nün "Düzce Gölyaka Aksu Deresi Islahı 2. Kısım" ihalesini kazandı.

22 Haziran 2026'da teklifleri alınan ve 21/B pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihale kapsamında AKM Yapı Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ ile 13 Temmuz 2026 tarihinde 1 milyar 579 milyon 333 bin 500 liralık sözleşme imzalandı.

İTİRAFÇI OLUP İÇERDEN ÇIKAR ÇIKMAZ İŞLERİ AÇILDI

AKM Yapı, İBB soruşturmasının ardından kamudan toplam 4 ihale aldı. Bu ihalelerin toplam bedeli 2 milyar 383 milyon liraya ulaştı. Şirketin 2020 yılından bu yana aldığı kamu ihalelerinin toplam maliyetinin ise 6,5 milyar lira oldu.

Şirketin İBB'den aldığı ihalelerin soruşturmalarda suçlama konusu yapılmasına rağmen kamu ihaleleri almaya devam etmesi, "Bu ihaleler nasıl ve neden verildi?" sorusunu gündeme getirdi. AKM Yapı'nın Türkiye Müteahhitler Birliği'nin sayfasında yer alan bilgilerinde Cengiz İnşaat ile olan ortaklığı dikkat çekti.

KARATAŞ'IN HTS KAYITLARI BAŞKA BİR İSMİN DOSYASINA YAZILDI

AKM Yapı'nın sahibi Mehmet Karataş ile oğulları Erdinç ve Can Karataş, İBB'nin Kirazlı-Halkalı Üniversite Metro Hattı ihalesine yönelik soruşturma kapsamında Temmuz 2025'te tutuklandı. Mehmet Karataş'ın 12 Ağustos'ta etkin pişmanlık kapsamında itirafçı olmasının ardından çocuklarının ifadesi dahi alınmadan tüm ailesi 19 Ağustos'ta tahliye edildi.

İBB davasının 30 Mart'ta görülen duruşmasında savunma yapan son isim olan eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş'ın avukatı Canberk Uygur, dosyada isim karışıklığı yaşandığını ifade ederek AKM Yapı'nın sahibi Mehmet Karataş'ı işaret etmişti.

Cumhuriyet'ten Engin Deniz'in haberine göre savunmasında mahkemeye hitap eden Uygur, müvekkili Mehmet Karataş'ın, davada tutuksuz yargılanan yapı taahhüt firması yetkilisi Mehmet Karataş ile karıştırıldığını ifade etti.

Avukat Uygur, eski İSFALT çalışanı olan müvekkiline ait telefon numarasının diğer Mehmet Karataş ile karıştırıldığını, dosyadaki HTS kayıtları ve ifadelerde de aynı yanlışlığın yapıldığını belirterek, "Bizi diğer Mehmet Karataş ile karıştırmışlar. Diğer Mehmet Karataş'ın HTS'si ve ifadesi bize gelmiş" dedi.

Uygur ayrıca, müvekkilinin suçlandığı 133'üncü eylemde ihalelerin hiç gerçekleşmediğini, bu nedenle kamu zararına nitelikli dolandırıcılık suçlamasının oluşamayacağını savundu.

134'üncü eylemde de dolandırıcılık suçunun ispat edilemediğini öne süren Uygur, buna rağmen müvekkiline suçlama yöneltildiğini belirterek, "Hiçbir şey olmasa bile kesin bir şeyler oldu mantığıyla hareket edilmiş. İsnatlar hukuki değil" ifadelerini kullandı.