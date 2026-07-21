İBB davasında itirafçılara uygulanan tedbirler kaldırıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 402 sanığın yargılandığı davada, mahkeme kararına göre 17 Temmuz'da önemli ara kararlar alındı. Dava, "suç örgütü kurma", "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu zararına dolandırıcılık" iddialarını kapsıyor.

İTİRAFÇILARIN HESAP TEDBİRLERİ KALDIRILDI

12 Punto'nun haberine göre Mahkeme, itirafçı konumundaki Ertan Yıldız ve Adem Soytekin'in banka hesapları üzerinde bulunan tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti. 23 Mart 2025'te tutuklanan ve 12 Haziran'da kayyım atanan ASİTAŞ şirketine yönelik karar da değişti. Soytekin'in eşine devrettiği şirkette, yönetim kayyımı tedbiri kaldırılarak yerine denetim kayyımı uygulanmasına karar verildi.

MEHMET ŞAHİN'İN TEDBİRİ KALDIRILDI, MAL İADESİ KABUL EDİLDİ

AKP'li Mehmet Şahin'in adli tedbiri de kaldırıldı. Mahkeme, Şahin'e ait el konulan eşya, menkul değerler, çekler ve nakit varlıkların iadesi talebini kabul ederken, kararın uygulanması için ilgili kurumlara müzekkere yazılmasına karar verdi. Bazı sanıklara ait cep telefonları, altın ve emanetteki diğer eşyalara ilişkin talepler ise ileri bir tarihe ertelendi.

SAVUNMA SÜRELERİ İTİRAZI REDDEDİLDİ

Sanıklar Aykut Erdoğdu, Ramazan Gülten, Ulaş Yılmaz ve Yavuz Oğhan'ın müdafilerinin, savunma sürelerinin kısaltıldığı gerekçesiyle yaptığı itiraz da değerlendirmeye alındı. Mahkeme, söz konusu işlemin duruşma yönetimine ilişkin olduğunu ve itiraza tabi kararlar arasında yer almadığını belirterek bu konuda karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Ara kararın taraflara tebliğ edilmesine ve tebliğden itibaren iki hafta içinde İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolunun açık olduğuna karar verildi.