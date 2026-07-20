Jose Mourinho Arda Güler kararını verdi

Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho, milli futbolcu Arda Güler ile ilgili planını yaptı.

Portekizli teknik adam, Arda Güler'in Fransız yıldız Kylian Mbappe ile uyumunu kullanmayı hedefliyor.

14 ASİSTİNİN 8'İNİ MBAPPE'YE YAPTI

Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla etkili bir performans sergileyen Arda Güler, sezonun son bölümünde yaşadığı sakatlığa kadar çıktığı 51 resmi maçta 6 gol atıp 14 asist yaptı.

Genç yıldızın yaptığı asistlerin 8'inin Fransız golcü Kylian Mbappe'ye gitmesi ise dikkat çeken istatistiklerden biri olarak öne çıktı.

MOURINHO YAKINDAN İZLİYOR

İspanyol basınından AS'ın haberine göre; Real Madrid'in başına yeniden geçen Jose Mourinho, Arda Güler ile Kylian Mbappe arasındaki başarılı uyumu yakından takip ediyor. Portekizli çalıştırıcının, yeni sezonda da ikilinin saha içindeki etkili iş birliğinden maksimum verim almayı planladığı aktarıldı.

Haberde ayrıca Arda Güler'in, orta sahada takıma yeni katılan Bernardo Silva ile forma mücadelesi vereceği belirtildi. Milli futbolcu için alternatif pozisyonun ise sağ kanat olduğu ifade edildi.

Ayrıca İspanyol devinde Arda Güler için bu yıl ''Belirleyici yıl'' olacağı aktarıldı.

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

2023 yılında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibindeki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Henüz 21 yaşında olan milli futbolcu, eflatun-beyazlı formayla bugüne kadar çıktığı 112 resmi karşılaşmada 18 gol kaydederken, takım arkadaşlarına da 25 gol pası verdi.