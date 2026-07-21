Son Dakika | Butlan ekibi CHP Ankara İl Başkanlığı'na polisle girdi

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP yönetimine atanan ekip, Ankara İl Başkanlığı binasına bekçiler ve çilingir yardımıyla girdi. Seçilmiş yönetim, bu hamleyi "siyasi acizlik" olarak nitelendirirken, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sert açıklamalarda bulundu.

MURAT EMİR'DEN SERT TEPKİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada durumu kamuoyuyla paylaştı. Emir, "Hukuken butlan, siyaseten yok hükmünde olanlarca atanan isimler, yanlarına sivil polis ve bekçileri alarak, çilingir marifetiyle CHP Ankara İl Başkanlığımızın kapısını açtırıp içeri girmiştir. Siyasi meşruiyeti devletin kolluk kuvvetlerini bu işe alet ederek veya kapıları zorlayarak elde edemezsiniz. Bu tavır, en hafif tabirle siyasi bir acizliktir" ifadelerini kullandı.

ANKARA İL BAŞKANLIĞI'NA POLİS BEKÇİLERLE GİRİLDİ

Seçilmiş yönetimin Ankara İl Başkan Yardımcısı Özgür Cinalioğlu, butlan ekibinin il başkanlığı binasına bekçilerle dayandığını açıkladı. Olay yerine seçilmiş yönetimin Ankara İl Başkan Vekili Yüksel Işık'ın da gittiği öğrenildi. Butlan yönetimi tarafından atanan kişiler, yanlarında sivil polis ve bekçilerle binaya gelerek çilingir yardımıyla kapıyı açtırdı.

KILIÇDAROĞLU YENİ İSİM ATAMIŞTI

CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası atanan yönetimin, il başkanlıklarını devralma girişimleri devam ediyor. Mahkeme kararıyla partinin genel yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara İl Başkanlığı'na ise eski Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım'ı atamıştı.