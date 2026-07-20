Son Dakika | Yargıtay'ın butlan kararı eylül sonrasına kaldı
Son dakika....İstinafın CHP Lideri Özgür Özel yönetiminin görevini tartışmalı bir şekilde iptal ettiği mutlak butlan kararının Yargıtay incelemesi eylül ayına kaldı.
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Son dakika.... CHP'de Özgür Özel yönetimi hakkında verilen tartışmalı mutlak butlan kararı resmen Yargıtay'ın önüne geldi.
Halk TV Muhabiri Sibel Mazrek'in Yargıtay kaynaklarından aktardığına göre; yüksek mahkeme kararını eylül ayından sonra verecek.
Ayrıntılar geliyor...
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi