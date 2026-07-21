Yargıdan kesin karar: İBB operasyonu sonrası 4 günlük Saraçhane yasakları hukuka aykırı bulundu

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi (BİM) 10. İdari Dava Dairesi, İstanbul Valiliği'nin 19 Mart 2025 tarihinde aldığı ve İstanbul genelinde dört gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ile basın açıklamasını yasaklayan kararına ilişkin davada son sözü söyledi.

Daire, İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin yasağı iptal eden kararına karşı İstanbul Valiliği tarafından yapılan istinaf başvurusunu oybirliğiyle reddetti. Böylece ilk derece mahkemesinin iptal kararı kesinleşmiş oldu.

VALİLİK DÖRT GÜNLÜK YASAK KARARI ALMIŞTI

Dava konusu olan işlem, İstanbul Valiliği'nin Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart 2025 tarihinde aldığı yasak kararına dayanıyor.

Valilik, kamu düzeninin korunması ve olası provokatif eylemlerin önlenmesi gerekçesiyle 19-23 Mart 2025 tarihleri arasında İstanbul genelinde her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasını yasaklamıştı.

Karar kapsamında M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarında Emniyet-Fatih istasyonu ile M2 Yenikapı-Hacıosman hattındaki Taksim istasyonu yolcu giriş ve çıkışlara kapatılmış, ayrıca Vatan Caddesi başta olmak üzere çok sayıda cadde ve sokağın araç trafiğine kapatılmasına karar verilmişti.

İstanbul Valiliği ise istinaf başvurusunda, sosyal medya paylaşımları ve elde edilen bilgiler doğrultusunda İstanbul’da toplumsal olaylar yaşanabileceği, protestolara terör örgütlerine müzahir grupların katılabileceği yönünde değerlendirmeler bulunduğunu belirterek, yasağın kamu düzeninin, milli güvenliğin ve genel asayişin sağlanması amacıyla alındığını savundu. (ANKA)