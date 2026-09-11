İşte Gökçek'in "Haberim yok" dediği milyonluk para trafiği! Dosyaya hemen yayın yasağı istendi

Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada ifade veren eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, malvarlığı bulunmadığını savundu; başsavcı vekili 26 taşınmazlık listeyi önüne koydu. Milyonlarca euroluk AVM alımları, para transferleri ve Alman Kara Para Aklama Kanunu kapsamında ödenen cezalara ilişkin soruları "Haberim yok, basından öğrendim" sözleriyle yanıtlayan Gökçek'in avukatı ise dosya için jet hızıyla yayın yasağı talebinde bulundu.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın ulaştığı ifade tutanaklarına göre; Melih Gökçek, 'yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı' iddiasıyla başlatılan adli soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi. Gökçek, sorgusunun başlangıcında "Üzerime kayıtlı hiçbir gayrimenkul ve araç yoktur" beyanında bulundu.

SAVCI 26 TAŞINMAZI SIRALADI GÖKÇEK "MİRAS" DEDİ

Bu beyanın üzerine başsavcı vekili, doğrudan Gökçek'e ait geçmiş kayıtları içeren 26 adet gayrimenkulün listesini çıkardı. Savcı, Gökçek'e "Pasif taşınmaz kaydında 26 sıra kayıt tespit edilmiştir. Satış tarihleri ve sebepleri ile elde edilen kazancı nerede kullandınız?" sorusunu yöneltti.

Gökçek, savcının tespitine şu sözlerle yanıt verdi:

"Bana gösterdiğiniz pasif taşınmaz kaydını şu an inceledim. Bunlar daha önce satın aldığım ve daha sonra sattığım taşınmazlardır. Pursaklar'da çok uzun yıllar evvel 547 m2 arsa satın aldım, planlaması yapıldı ve kat karşılığı bana dört daire kaldı. Bunları sattım, iki tarla aldım. Onları da sattım. Kayıtlarda Şanlıurfa Halfeti'de görünen 6 adet taşınmaz ise babamdan kalan mirastır."

Düzce Akçakoca'daki bir adet apartman dairesi ile bir adet geleneksel eski evin eşinin ailesinden kaldığını ifade eden Gökçek, "Akçakoca Melenağzı'nda bir adet yazlık ev bulunmaktadır, kira geliri, malvarlığım yoktur. Çocuklarımın üzerine kayıtlı şirket veya taşınmazlar hakkında herhangi bir bilgim yoktur" dedi.

8,7 MİLYON EUROLUK AVM VE ALMANYA ŞİRKETİ: BASINDAN ÖĞRENDİM

Savcılığın aile üyelerinin ticari faaliyetlerine ilişkin sorularını da yanıtlayan Gökçek, gelini Hülya Gökçek'in varlıklı bir aileden geldiğini belirterek şu savunmayı yaptı:

"Kurduğu şirketlerle ticari faaliyetler yapmaktadır. Şirketlerin faaliyeti ve geliriyle ilgili bilgim yoktur. Oğlum Osman Gökçek milletvekilidir. Beyaz TV genel koordinatörüydü. Şirketlerin ismini basından ilk kez duydum. Kuruluşunda veya faaliyetlerinde rolüm olmadı."

Soruşturma dosyasında adı geçen şirketlerin ticari faaliyetleriyle bir ilgisi bulunmadığını savunan Gökçek, Almanya'daki yapılanmaya ilişkin olarak, "Almanya'daki şirketi basından öğrendim. Birikimlerini değerlendirmek ve Almanya'da gayrimenkul alım satımının kârlı olduğunu duyduklarından bu şirketi kurduklarını bana söylediler. Bankalardan kredi alabilmek için oturum iznine başvuru yaptıklarını söylediler" ifadelerini kullandı.

Gökçek, Almanya'da faaliyete geçen HAMAG isimli şirket ve bu şirket üzerinden yürütülen işlemler hakkındaki sorulara ise şu cevabı verdi:

"HAMAG isimli şirketin Türkiye'den transferi yapılıp yapılmadığı ve transferlerin kaynağına ilişkin bilgim yoktu. Gelinimin transferleri sağlayacak geliri olduğuna inanıyorum. Gelinimin Almanya'da bir gayrimenkul aldığını biliyorum fakat teferruatını bilmiyordum. Almanya'daki AVM'den de (8,7 milyon Euro) medyaya intikal eden konular kadar bilgi sahibiyim."

"SOMUT BİR İŞİ YOKTUR" DEDİĞİ OĞLUNA 1 MİLYON 265 BİN DOLAR

Gökçek, dosya kapsamında daha önce ifadesi alınan ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılan diğer oğlu Ahmet Gökçek'in gelir kaynağına dair de açıklamalarda bulundu:

"Oğlum Ahmet Gökçek'in somut bir işi yoktur. Kendisi gayrimenkul alım satımı yaparak geçinmektedir. 2018 yılında Ankara'da benim adıma kayıtlı Funda Sitesi'nde müstakil villa vardı, destek olmak için bu evi 1 milyon 265 bin dolara sattım, parasını oğluma verdim, ticari faaliyetinin sermayesi hususunda bilgim yoktur."

KARA PARA CEZASINA DA 'BİLGİM YOK' YANITI VE YAYIN YASAĞI TALEBİ

Sorgu sırasında başsavcı vekili, uluslararası para hareketleri ve Alman mevzuatına takılan işlemleri de masaya yatırdı. Savcı, "Alman Kara Para Aklama Kanunu hükümleri nedeniyle sözleşmenin feshedildiği ve 300 bin Euro cezai şart ödendiği, bu ödemenin kaynağı ve karar vericisi kimdir?" sorusunu yöneltti.

Gökçek bu soruyu, "Oğlumdan öğrendiğim kadarıyla herhangi bir elden ödeme olmamış, sözleşmede fesih olduğu için 300 bin Euro ceza ödenmiş" şeklinde yanıtladı.

Lüksemburg'daki şirket iddialarına karşılık, "Lüksemburg'da yatırım şirketi konusunda oğlumdan aldığım bilgiye göre böyle bir durum söz konusu değildir" diyen Gökçek, aile fertlerinin hesaplarına giren yüksek tutarlı euro ve dolar cinsinden mevduat hareketlerinden de bilgisinin olmadığını öne sürdü.

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Melih Gökçek'in avukatı Talha Yasir Çağatay söz aldı. Avukat Çağatay, "Müvekkilimin bu konularda alakası ve çoğundan bilgisi bulunmamaktadır" diyerek, yürütülen soruşturma dosyası hakkında derhal yayın yasağı kararı verilmesini talep etti.